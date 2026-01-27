Cibersegurança: Portugal e Espanha fazem primeira ligação quântica transfronteiriça

Portugal e Espanha alcançaram um marco histórico na cibersegurança com recurso a tecnologia quântica, ao estabelecerem a primeira ligação transfronteiriça de distribuição quântica de chaves de encriptação entre Portalegre e Badajoz.

Portalegre e Badajoz ligaram-se por tecnologia quântica

A ligação foi feita através de 65 km de fibra ótica, com um servidor em Elvas a atuar como nó intermédio para a transferência de chaves seguras.

O objetivo desta tecnologia, conhecida por Quantum Key Distribution (QKD), é tornar as comunicações digitais mais seguras do que os métodos tradicionais de encriptação, utilizando propriedades da física quântica para garantir que qualquer tentativa de escuta é imediatamente detetada.

Este projeto faz parte da Portuguese Quantum Communication Infrastructure, cofinanciado pela União Europeia no âmbito da rede EuroQCI, que visa demonstrar como soluções quânticas podem reforçar a confidencialidade das comunicações entre países europeus.

Segundo os responsáveis envolvidos, esta demonstração abre caminho para aplicações reais em infraestruturas críticas, como defesa, finanças, saúde e administração pública, reforçando a segurança dos dados face às ameaças cada vez mais sofisticadas na era digital.

Nesta iniciativa, uma das primeiras do género, a Deloitte assumiu a consultoria, a Warpcom ficou responsável pela integração tecnológica, e a FCT e a IP Telecom asseguraram a disponibilização da infraestrutura de fibra ótica.