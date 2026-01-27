Portos de Lisboa e de Setúbal: 700 mil euros para IA e novo datacenter

Os Portos de Lisboa e de Setúbal iniciaram um novo ciclo de modernização tecnológica com duas iniciativas que reforçam a sua estratégia de digitalização, eficiência operacional e resiliência tecnológica.

Estas iniciativas fazem parte da estratégia Portos 5+, no eixo “Mais Digitalização e Automação”

O projeto de Inteligência Artificial (IA) será desenvolvido em duas fases, colocando os colaboradores no centro da transformação digital. Na primeira fase, que decorre no primeiro semestre de 2026, 70 trabalhadores, 35 de cada porto, serão formados para testar e utilizar ferramentas de IA no seu dia-a-dia, como o assistente generativo Copilot, que irá apoiar tarefas como redação de relatórios, análise de dados, respostas a comunicações e organização de agendas.

Após a adaptação inicial, a segunda fase do projeto aplicará estas tecnologias para automatizar e otimizar processos internos críticos, incluindo análise de pedidos, gestão documental e registo de entradas e faturas, com impacto em ambos os portos.

Em simultâneo, foi adjudicada a construção de um novo datacenter, concebido para servir de forma integrada os Portos de Lisboa e de Setúbal.

O projeto de execução já está em preparação, com a obra prevista para o segundo semestre de 2026 e um investimento estimado em cerca de 700 mil euros. Esta infraestrutura será uma peça essencial da arquitetura digital futura, garantindo maior capacidade de crescimento, fiabilidade dos sistemas e suporte às novas soluções de automação e logística digital.

