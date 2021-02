Dica: Como encontrar o iPhone com o seu HomePod

O HomePod é um dispositivo muito interessante pela facilidade de utilização e até pela sua utilidade para lá da música. Podemos ter nesta coluna um assistente pessoal para nos ajudar nos automatismos da casa, assim como em tarefas mais “à medida”. Uma dessas tarefas é, por exemplo, encontrar o nosso iPhone quando não sabemos onde o deixamos.

Hoje mostramos como pode usar a coluna inteligente da Apple para encontrar dispositivos que queira localizar.

HomePod usa a Siri para encontrar os seus dispositivos Apple

Não sabe onde colocou o seu iPhone pela última vez? Se não dá com ele, não se preocupe, porque agora pode usar o seu HomePod para localizar o seu iPhone, e tudo por voz. O HomePod e o HomePod Mini da Apple são alimentados pela Siri, a assistente pessoal que está integrada nos dispositivos iOS, iPadOS, watchOS e macOS.

Assim, os utilizadores da Apple poderão tirar proveito desta tecnologia em conjunto com a app Encontrar. Então, facilmente irão poder localizar os seus iPhones, Apple Watch, AirPods, entre outros gadgets perdidos.

Normalmente, esta opção tem a condição de se usar o ID Apple em todos os equipamentos com suporte ao iCloud. Com esta condição atendida, a Siri, via um comando nosso por voz, vai usar o HomePod para encontrar o “desaparecido em combate”.

Como encontrar o iPhone com o HomePod

Não importa se está a usar um HomePod ou HomePod Mini, pois usaremos apenas a Siri (estamos a usar em português de Portugal, mas poderá usar em inglês, traduzindo os comandos que executaremos).

As etapas a seguir são independentes do firmware que o seu HomePod executa:

Inicie o comando de voz para o HomePod com uma frase como “E aí Siri, não consigo encontrar o meu iPhone.” ou “E aí Siri, onde está o meu iPhone?”. A Siri responderá algo como “Procurando o seu iPhone”. Neste ponto, só precisa esperar alguns segundos enquanto a Siri procura as informações no sistema Encontrar. Se o seu iPhone estiver bloqueado, a Siri dirá “Está próximo”. Faz nessa altura um ping ao seu iPhone. Isso acionará um alerta sonoro Encontrar no seu iPhone.

Este sinal sonoro que será enviado ao dispositivo começará baixo e intensificar-se-á até ao volume mais alto. Só desbloqueando o iPhone é que este alerta para.

É muito simples de usar este recurso e permite que seja mais rápido detetar um gadget Apple perdido. Até os AirPods podem ser detetados, provavelmente a Siri irá sugerir que ela envie também um ping e haverá um alerta sonoro nestes auscultadores.

Portanto, de agora em diante, não precisa ir ao iCloud ou usar a app Encontrar num dispositivo Apple diferente. Com esta dica pode entregar ao HomePod a tarefa de detetar os dispositivos.