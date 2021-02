Já sabíamos que a OnePlus tem em preparação dois novos smartphones. Ainda que não apresentados, os modelos 9 e 9 Pro são já uma certeza e com até algumas especificações já reveladas de forma não oficiais.

O que se sabe agora, e é muito interessante, é que vão haver mais novidades importantes na data da apresentação. O que se soube agora é que vai surgir um novo smartphone e também o tão esperado smartwatch da OenPlus.

Novidades para breve da OnePlus

Toda a informação tem apontado para grandes novidades da OnePlus para muito breve. Deverá ser em meados de março que a marca irá mostrar as suas grandes novidades para 2021. Falar do OnePlus 9 e 9 Pro é já uma certeza, mas aparentemente há mais a caminho.

Vários indícios apontam para que a novidade seja um novo smartphone, algo que até agora não era esperado. Falamos do OnePlus 9R, que começa agora a surgir com alguma insistência na Internet e em algumas fugas de informação, vindas de fontes bem credíveis.

Novos 9R como smartphones de entrada

Na verdade, este terceiro modelo da série 9 da OnePlus já foi várias vezes referido no passado recente, mas com outros nomes. Falamos dos 9E e 9 lite, que se vai colocar entre os smartphones de topo e os modelos de entrada da linha Nord N.

Sem caraterísticas impressionantes, procura uma posição diferente no mercado. Este novo OnePlus 9R terá um ecrã de 6,5 polegadas e 90Hz, um SoC Snapdragon 690 e uma câmara de 64MP. Outros pontos são os 8 GB de RAM e uma bateria de 5.000 mAh.

Relógio também deverá surgir na apresentação

Outra novidade que deve surgir no evento de apresentação destes novos smartphones é o relógio da marca. Este ainda não é muito conhecido, mas deverá seguir o que o mercado tem apresentado. Falamos de um smartwatch redondo com Wear OS, com muitos elementos do Oppo Watch RX.

Estas duas adições vêm trazer ainda mais interesse para o evento da OnePlus. Um smartphone de entrada da sua gama mais elevada e um relógio são elementos que a marca até agora ainda não tinha na sua oferta e que vão certamente ser muito apelativos aos utilizadores.