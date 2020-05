Tesla solicita licença para ser fornecedora de energia no Reino Unido

A Tesla, conhecida essencialmente pelos ser carros elétricos e autónomos, aposta também na produção de energia elétrica através de baterias de iões de lítio. Um dos exemplos mais relevantes do mundo é a bateria PowerPack instalada no sul da Austrália de 100 megawatts.

Agora, a empresa parece querer apostar ainda mais na Europa, tendo solicitado uma licença para se tornar num fornecedor de energia no Reino Unido.

Tesla quer tornar-se fornecedor de energia no Reino Unido

A Tesla solicitou recentemente uma licença para se tornar num fornecedor de energia no Reino Unido. Significa isto que o país pode estar prestes a receber a tecnologia PowerPack, uma bateria de iões de lítio, tal como aconteceu há uns anos no sul da Austrália.

Por outro lado, a empresa poderá levar para o país a plataforma Autobidder. Trata-se de uma plataforma que permite aos fornecedores de energia renovável, agregarem dados da energia produzida em tempo real, ajustando os seus valores de negócio.

Até ao momento, a empresa não confirmou nenhum plano de PowerPacks em larga escala no Reino Unido, mas a tecnologia, segundo os especialistas, faz sentido no país. O Reino Unido gera grande parte da sua energia (40%) a partir de fontes renováveis, incluindo eólica e solar. A tecnologia da Tesla pode ajudar a diminuir as lacunas de produção energética em dias calmos ou nublados, reduzindo a poluição e os custos para os consumidores.

Na verdade, a Tesla já tem algumas instalações de PowerPack no Reino Unido, mas nada à escala do que existe na Austrália.

Uma outra possibilidade

Outra possibilidade, associada a este pedido, está, no entanto, relacionada com o aumento das vendas dos seus carros elétricos. A Tesla poderá estar interessada em reforçar a sua rede de carregadores elétricos, tornando assim a eletricidade mais barata para os proprietários destes carros.

Resta agora um esclarecimento por parte da Tesla, para realmente se perceber quais as intenções da empresa para o país.