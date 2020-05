Se está a estranhar que o seu Gmail esteja calmo de mais hoje, isso poderá não ter nada a ver com a quarentena. Segundo algumas informações, o serviço IMAP/SMTP do Gmail está com problemas há mais de 60 minutos.

São várias as queixas de utilizadores que não estão a conseguir atualizar as suas contas Gmail.

Problemas no Gmail

Provavelmente estará a notar alguma tranquilidade a mais na sua conta de correio eletrónico Gmail. Isso poderá dever-se a um problema nos protocolos IMAP/SMTP. Segundo informações, o serviço está em baixo há mais de 60 minutos.

São já muitos os relatos que dão conta de anomalias e interrupções no serviço.

Assim, se o vosso serviço de email da Google estiver a dar mostras de estar inoperacional, provavelmente estará afetado também por este problema. A Google deverá, como tem sido normal, resolver o problema (que até ao momento ainda não se sabe o que originou).

