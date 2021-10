Switch Fortinet FortiSwitch 108E-POE com 8 portas Gigabit + 2 SFP PoE

Um switch (ou comutador) é um equipamento ativo que funciona normalmente na camada 2 do modelo OSI (Data Link) e tem como principal funcionalidade a interligação de equipamentos (estações de trabalho, servidores, etc). Existem também switches que funcionam em outras camadas e que oferecem outras funcionalidades.

Hoje damos-lhe a conhecer o FortiSwitch 108E-POE que tem 8 interfaces Gigabit + 2 SFP PoE.

Os switches FortiSwitch da Fortinet oferecem uma solução Ethernet segura, simples e escalável com excelente segurança, desempenho e capacidade de gestão para pequenas e médias empresas preocupadas com ameaças, empresas distribuídas e filiais.

Este equipamento pode ser gerido de forma isolada, através de uma interface Web ou SSH, ou então via Fortigate.

Principais características do Switch Fortinet FortiSwitch 108E-POE

Instalação em rack ou standlone

Desenhado para ambientes de rede convergentes (tráfego de voz, dados, redes Wi-Fi)

Interface de gestão bastante completa e intuitiva

Possível gestão centralizada via Fortigate

8 interface Gigabit RJ45

2 interfaces SPF

Como referido, este switch pode-se ligar e ser gerido facilmente via Fortigate. Quando os equipamentos são ligados via FortiLink, as políticas de segurança do FortiSwitch podem ser as mesmas da FortiGate, garantindo a mesma segurança das interfaces da Firewall Fortigate e das portas do Switch. De referir também que, através da interface gráfica da FortiGate pode gerir um switch FortiSwitch via CLI.

A gestão dos FortiSwitch na FortiGate não necessita de licenciamento, uma vez que tal funcionalidade está integrada. Em termos de funcionalidades, este FortiSwitch oferece todas as funções disponíveis em switches de camada 2.

