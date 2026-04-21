Como a Bosch está a apostar na interação entre humanos e IA

Na Hannover Messe 2026, a decorrer entre 20 a 24 de abril de 2026, a Bosch está a demonstrar como a Inteligência Artificial (IA) está a tornar-se a força motriz da rentabilidade e da competitividade na indústria transformadora.

Segundo a Bosch, na Hannover Messe 2026, o foco está em aplicações de IA já comprovadas que aumentam a eficiência e a qualidade, e tornam realidade a visão de uma fábrica inteligente e resiliente.

A IA é a alavanca decisiva para preparar a indústria alemã e europeia para o futuro face à concorrência global. Já não se trata de saber “se”, mas sim “como” e, sobretudo, com que rapidez a IA é utilizada para este fim.

Explica Tanja Rueckert, membro do conselho de administração da Bosch e responsável pelo setor de negócio de Tecnologia Industrial.

O foco está nas pessoas: a IA como parceira inteligente

A IA é utilizada como uma assistente inteligente para os trabalhadores qualificados na produção. Por exemplo, os assistentes de voz facilitam a introdução de dados e podem fornecer instruções diretas de resolução de problemas em caso de avaria.

Ao mesmo tempo, esta tecnologia oferece uma solução pioneira para a mudança demográfica que a indústria enfrentará nos próximos anos: os sistemas de IA podem registar e estruturar o conhecimento valioso de especialistas experientes antes de estes se reformarem, garantindo assim a sua transmissão às próximas gerações de trabalhadores.

Isto torna o conhecimento baseado na experiência escalável e permite mantê-lo dentro da empresa.

A experiência industrial encontra a experiência em TI

A Bosch Connected Industry está a responder a estas necessidades da indústria e a expandir o seu portefólio em torno da sua solução de IA agêntica, Manufacturing Co-Intelligence.

Com o apoio das tecnologias da Microsoft, a IA agêntica oferece novas oportunidades para aumentar a eficiência da produção.

Na Hannover Messe 2026, a Bosch está a demonstrar como a sua experiência em dados industriais e IA complementa a experiência em infraestruturas de TI e plataformas da Microsoft.

A ser apresentados, pela primeira vez, este ano, estão cenários de aplicação desenvolvidos em conjunto, incluindo monitorização de condições com apoio de IA e conectividade para sistemas de controlo de máquinas (sistemas OT) com o ctrlX AUTOMATION da Bosch Rexroth.

Eficiência através de sistemas multiagente e pessoas

A IA agêntica utilizada na Manufacturing Co-Intelligence da Bosch garante que problemas no processo de produção, por exemplo em ligações roscadas, são detetados numa fase precoce e que os tempos de paragem são minimizados.

Mesmo um único caso de utilização de IA agêntica numa fábrica pode gerar poupanças anuais de quase um milhão de euros.

O potencial aumenta com a escala de utilização: os clientes que implementem a Manufacturing Co-Intelligence de forma mais abrangente podem alcançar ganhos de produtividade de 5–15%, reduzir custos em 10–30% em áreas específicas e resolver problemas operacionais até 50% mais rapidamente.

Fluxos agênticos melhoram as interações na produção

Os fluxos agênticos permitem orquestrar agentes individuais, ferramentas e dados em fluxos de trabalho de ponta a ponta.

Um exemplo é a combinação de dois agentes, Shopfloor e Smart Maintenance: enquanto equipa especializada no sistema multiagente, a IA apoia os trabalhadores em intervenções de manutenção planeadas e não planeadas.

Desde a análise de avarias até instruções guiadas e otimizadas de assistência e documentação automática, a IA está sempre ao lado dos trabalhadores e assegura uma redução significativa dos tempos de paragem.

Isto traz também vantagens para futuras intervenções de manutenção: como os dados são processados de forma estruturada, a IA pode sugerir imediatamente possíveis causas, recorrendo até a padrões de erro que ocorrem noutras fábricas em todo o mundo pertencentes à respetiva rede.

Bosch Tech Compass mostra a crescente importância da IA

O Bosch Tech Compass confirma a importância crescente da IA. Um total de 70% dos participantes do inquérito a nível mundial considera agora a IA como a tecnologia dominante do futuro, um aumento significativo face aos 41% registados em 2023.

Isto distingue claramente a IA de todas as outras tecnologias; a sua relevância percecionada quase duplicou em apenas três anos.

Um estudo recente da Bitkom mostra que 42% das empresas industriais já utilizam IA na produção e 82% consideram-na essencial para a sua futura competitividade.

As nossas soluções tornam a IA tangível e provam que ela tem um impacto direto na rentabilidade. A Bosch dá às empresas os meios para tornar a sua produção não só mais eficiente, mas também mais resiliente e sustentável.

Afirma Tanja Rueckert.

Rede para "assistentes de conhecimento" de IA industrial

Isto é apoiado pelo trabalho da any.site, uma rede interempresarial de IA industrial que a Bosch Rexroth está a desenvolver em conjunto com a ServiceNow e a iniciativa Next Level Mittelstand.

A plataforma liga fabricantes de maquinaria, fornecedores de serviços e equipas de produção através de "assistentes de conhecimento" baseados em IA, facilitando aos especialistas a pesquisa de informação 24 horas por dia durante a colocação em funcionamento e a manutenção.

A rede em torno das soluções e infraestrutura da any.site está em constante expansão.

Com a any.site, a IA torna-se o elo definidor na produção. Torna o conhecimento dos especialistas e fabricantes acessível a qualquer momento e eleva a eficiência e a colaboração a um novo nível.

Afirma Tanja Rueckert.

Não são apenas os utilizadores na produção que beneficiam da any.site, mas também os fabricantes de máquinas.

No futuro, estes poderão rentabilizar o seu conhecimento dos produtos, disponibilizando a sua experiência no chão de fábrica através de "bots de conhecimento" baseados em IA.

Ao combinar documentação dos fabricantes de máquinas, registos de dados de serviço e dados do chão de fábrica, estes bots podem fornecer aos operadores instruções validadas, passos de resolução de problemas e orientações sobre peças sobressalentes.