Consolas recebem muito em breve, Beyond a Steel Sky

Os estúdios Revolution Software, criadores da icónica série Broken Sword, apresentaram recentemente a data de lançamento para consolas do seu jogo: Beyond a Steel Sky.

Trata-se de uma aventura futurista, sequela espiritual do seu jogo, Beneath a Steel Sky e que já foi lançado anteriormente para PC e dispositivos mobile.

Os estúdios britânicos Revolution Software, revelaram recentemente Beyond a Steel Sky, o sucessor espiritual de Beneath a Steel Sky. Beneath a Steel Sky é uma aventura point'n click futurista com um enredo alternativo que, apesar de pertencer a um nicho dentro dos videojogos, recebeu boas avaliações pela comunidade gamer.

Tratam-se dos estúdios liderados por Charles Cecil responsável pela série antiga, Broken Sword e apresenta ainda Dave Gibbons como responsável por toda a camada artística do jogo.

Beyond a Steel Sky

Beneath a Steel Sky mantém as raizes do seu antecessor, sendo um jogo que mistura ação, aventura e mistério com uma jogabilidade point'n click e que se apresenta como se fosse uma banda desenhada.

Tal como nos restantes jogos da Revolution, Beyond a Steel Sky assenta a sua jogabilidade num enredo e narrativa densa e intensa que aborda temas tão variados como a lealdade e a redenção.

A história decorre 10 anos após os eventos de Beneath a Steel Sky, e traz os jogadores de regresso à cidade de Union City, a metrópole central da trama, onde a ação acontece e que se encontra recheada de mistérios e de um segredo pelo qual merece a pena matar... ou morrer.

Segundo os responsáveis da Revolution Software, o jogador terá de interagir com vários NPCs que, serão mais que meros figurantes. Terão uma entidade própria e com motivações especificas que fazem com que as abordagens tenham de ser ponderadas.

“Estou super entusiasmado em abrir os portões da cidade de Union City uma nova vez, e receber os jogadores de consola a Beyond a Steel Sky. O jogo será lançado neste inverno.” afirma Charles Cecil, Fundador da Revolution Software. “Tem sido um privilégio e uma honra, participar neste projeto novamente com Dave Gibbons em trazer Robert Foster de volta, duas décadas depois. Mas algo mudou entretanto!”

Beyond a Steel Sky será lançado a 30 de novembro para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.