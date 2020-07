Smartwatch Ubiq HR: Relógio inteligente e barato com bateria para 12 dias

Já não há desculpa para não ter um Smartwatch que lhe permita monitorizar o seu dia. Com um smartwatch, além de ver a data e hora, podem também registar a ação física diária, receber notificações do smartphone, registar os workouts (treinos), monitorizar os batimentos do coração, controlar algumas funcionalidades do smartphone, etc.

No que diz respeito a smartwatches a nossa sugestão de hoje vai para o Ubiq HR.

Se procura um Smartwatch que não seja muito caro, mas que tenha todas as funcionalidades que procura então tem de conhecer o Ubiq HR da Prozis. Este relógio tem um formato muito semelhante ao Apple Watch só que custa cerca de 8x menos. É elegante, é leve e muito funcional. Além disso, emparelha bem com smartphones Android e iOS.

Funcionalidades do Smartwatch Ubiq HR da Prozis

No que diz respeito a funcionalidades, certamente que vai ficar admirado com tudo o que Ubiq HR faz e tem. Destaque para:

Ecrã tátil (1.30’’ TFT-LCD screen)

Peso: 38g

Múltiplas faces disponíveis para a interface

Interface a cores

Suporte para vários tipos de desporto (ex. corrida, caminhada, ciclismo – 14 atividades ao todo)

Sensor de batimentos cardíacos

Funcionalidade para relaxamento

Monitorização de sono e alarme

Controlo de música no smartphone

Notificação de chamadas e mensagens de texto (de várias apps)

Resistente à água

Autonomia: 12 dias

Tempo de carga: 2 a 3 horas

Capacidade da bateria: 210 mAh

Em termos de material de construção, o Ubiq HR tem uma base em metal assim como os dois botões. Relativamente ao sensor biométrico é bastante fiável e, tal como referido, pode ser desligado via app.

Gestão de toda a informação do Ubiq HR da Prozis no smartphone

A gestão de toda a informação recolhida pelo Ubiq HR é mantida na própria app da Prozis. Além disso, podemos proceder através da app à configuração de várias funcionalidades, como, por exemplo, alertas de sedentarismo, despertador, formato da hora, zonas de frequência cardíaca, ativar/desativar sensor de pulso, etc.

Obviamente também podemos aceder a toda a informação das nossas atividades físicas. Toda a informação é mantida na nossa conta da Prozis.

Aproveitem a Promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir esta garrafa inteligente Pura com um desconto de 10%, usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda) e as ofertas apresentadas na imagem seguinte.