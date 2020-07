Apple paga 950 milhões de dólares à Samsung por quebra de acordo

Quando o assunto é negócios, não pode haver falhas nas partes envolvidas. Por isso, a Apple pagou agora 950 milhões de dólares à Samsung por não ter cumprido a sua parte num acordo entre as duas empresas.

O acordo envolvia a compra de painéis OLED. Mas a empresa de Tim Cook terá comprado menos quantidade do que o acordado durante o segundo trimestre de 2020.

Apple pagou à Samsung por não comprar painéis OLED suficientes

A Apple tinha um acordo com a Samsung que envolvia a compra de painéis OLED por parte da marca da maçã à gigante sul-coreana. No entanto a empresa de Cupertino não cumpriu com o acordado e teve que pagar 950 milhões de dólares, cerca de 830 milhões de euros, à Samsung.

Segundo os analistas da empresa de consultoria DSCC, o pagamento deveu-se ao facto de a Apple ter comprado menos painéis do que o previsto no segundo trimestre de 2020.

Esta informação ficou conhecida depois que a empresa sul-coreana divulgou um relatório na semana passada com as receitas do segundo trimestre deste ano. Nessa altura o valor estimado rondava os 900 mil milhões de wons sul-coreanos, ou seja 750 milhões de dólares (~656 milhões de euros).

No entanto, a DSCC confirmou que o verdadeiro valor é cerca de 950 milhões de dólares.

Uma das finalidades destes ecrãs OLED será para a produção do novo iPhone 12 da marca de Cupertino.

O facto de a Apple ter comprado uma menor quantidade de ecrãs OLED à Samsung, poderá também ser um sinal do impacto que a pandemia da COVID-19 está a ter no mundo empresarial e industrial. Possivelmente a Apple não conseguiu produzir a a mesma quantidade de dispositivos quanto ecrãs encomendou, daí ter que ressarcir a Samsung.

A Samsung irá divulgar o seu relatório financeiro completo ainda este mês.

