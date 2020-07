Skulls and Bones avança com a maré, rumo a 2021

Skulls and Bones, o jogo de piratas da Ubisoft, é sem dúvida, um dos titulos de maior cartaz para o próximo ano.

Pelo que nos temos apercebido o desenvolvimento encontra-se em boa .

O melhor jogo de piratas jamais desenvolvido, é assim que a Ubisoft coloca a fasquia para Skulls and Bones, o seu jogo de piratas que se encontra em desenvolvimento e com data de lançamento prevista algures para o próximo ano.

Aliás, para ser mais exato, Skulls and Bones será um jogo mais orientado para a navegação do que para a pirataria, propriamente dita. Isto, pois, segundo a Ubisoft, não irão haver muitas oportunidades no jogo, para sair dos navios.

Ao que aparenta, o jogo parece mesmo vir a ser lançado no próximo ano. Isto, pois ao longo dos últimos 2 anos, houveram bastantes adiamentos, que segundo a Ubisoft são explicados pelo fato de se tratar de um IP novo.

Apesar de também haver casos de outros jogos que têm de ser lançados, esta explicação faz sentido. A Ubisoft quer fazer de Skulls and Bones, o melhor jogo de piratas jamais feito e quer dar aos jogadores uma experiência totalmente nova e diferente. Dessa forma, é normal que, durante o processo de desenvolvimento, hajam alguns atrasos no processo criativo.

A História

Estamos em 1717. O Império Britânico e os seus rivais europeus governavam o Caribe. As rotas comerciais eram abundantes, navegadas por centenas de navios com os cascos abarrotados de mercadorias valiosas, como bebidas alcoólicas, ouro e madeira exótica.

Esses tesouros atraiam a atenção de alguns dos maiores piratas da História, como Barba Negra e Capitão Morgan, que rapidamente se tornaram lendas.

Entretanto, a Coroa Britânica, ao ver as suas rotas constantemente atacadas, acabou por oferecer um acordo aos piratas e de entre os que aceitaram, alguns chegaram mesmo a tornar-se caçadores de piratas. Outrora amigos, agora inimigos.

Algures no Oceano Indico, a pirataria ainda estava bastante ativa e muitos piratas, incluindo o nosso pirata, decidem então rumar a Leste para se unirem à última resistência contra o império.

Mas, o que se pode esperar de Skulls and Bones?

Sendo um jogo de piratas e decorrendo maioritariamente a bordo dos navios, acima de tudo, pode-se esperar, um vasto mar para navegar.

Não se sabe ainda quais os Mares ou Oceanos presentes no jogo, mas tendo em atenção à história conhecida do jogo, os mares do Oceano Indico serão um dos palcos de Skulls and Bones.

De seguida, o objetivo do jogo é o de nos tornarmos no maior pirata a velejar pelos mares. E o que um pirata faz? Acreditamos que a maior parte da ação (enquanto não estivermos a navegar) consistirá em combates navais, que a Ubisoft pretende transformar épicos e memoráveis. Na vida de um pirata, o saque a outros navios é o “pão nosso de cada dia”.

Nos mares de Skulls and Bones irão existir uma vasta diversidade de impérios e marinhas. As fações incluem a Companhia Britânica das Índias Orientais, o Império Português ou o grupo corsário de La Buse. Essas são apenas algumas das fações brutais que os jogadores terão uma oportunidade de enfrentar nos mares do Oceano Indico.

Por outro lado, algumas questões se levantam em relação a este aspeto. Como se iniciará o processo de saque? Uma questão de sorte em encontrar um galeão cheio de bens e riquezas? Ou existirá algum sistema de rotas de comércio que o jogador tenha de estudar e assim preparar os ataques?

E quanto ao retorno dos saques? O que irá acontecer com os bens “adquiridos” através de pirataria? Sabemos que haverá a possibilidade de melhorar os nossos navios, mas como se processará essa mecânica? Existirão portos onde poderão ser trocados por dinheiro, bens, acessórios e melhorias para os nossos navios? Ou será apenas o nosso Hideout (esconderijo) o único ponto de venda do loot e aquisição de novas habilidades e personalização?

Sendo um jogo online, será de prever a existência também de muitas “amizades” entre bandidos. Uma das propriedades que a Ubisoft faz questão de implementar em Skulls and Bones é a possibilidade de vários amigos se unirem em sessões de saque. Será também que, essas uniões abrirão portas a “traições” também?

Qualquer pirata que se preze, tem de possuir um cartão de visita personalizado. E o cartão de visita de um pirata é o seu navio. Segundo o que a Ubisoft já revelou, as capacidades de personalização do nosso navio são bastante abrangentes.

Os jogadores poderão personalizar os seus navios com armas e membros da tripulação variados para criar diferentes cargos e estilos de jogo. A personalização de navios é vital para a progressão e colabora com a diversidade, a profundidade e a natureza tática da jogabilidade.

As armas e a tripulação podem ser niveladas para permitir que o jogador se depare com confrontos mais difíceis. Algumas personalizações são cosméticas e não afetam a jogabilidade, como o armário do capitão e a escolha do emblema pirata.

E quanto ao nosso personagem, apesar de parecer ser algo secundário, poderá também ele receber personalização? E evolução das suas habilidades?

Parece bastante provável, pois uma das coisas que já se sabe o jogo é que cada pirata poderá ter um (ou vários) perks que serão adquiridos ao longo das piratarias.

Passando a sua vida no mar, Skulls and Bones também poderá ser um local onde poderemos ver alguns monstros marinhos das lendas dos marinheiros. Krake, Lulas Gigantes, Baleias-assassinas,… alguns deles já estão confirmados no jogo.

Por outro lado, um dos aspetos mais importantes da vida de marinheiro, refere-se às condições atmosféricas e do mar. É claro que Sulls and Bones terá de ter atenção a esse “pormaior” pois, tratam-se claramente, de condições que podem mudar o rumo de uma batalha ou de uma fuga. Uma tempestade, um nevoeiro denso, ondas gigantes…

Skulls and Bones ainda está longe do seu lançamento e a ausência de notícias por parte da Ubisoft, não quer dizer (por enquanto) que o jogo esteja a ser descontinuado. Aguardemos por mais novidades que à medida que 2021 se aproximar, irão certamente ser reveladas.

Skulls and Bones está previsto ser lançado para PlayStation 4, Xbox One e PC mas… com as novas consolas à espreita, será que??