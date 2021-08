Pentágono acredita que o seu sistema de IA pode prever eventos com dias de antecedência

Embora o Pentágono envolva as suas atividades e descobertas em secretismo, por vezes, surgem novidades que deixam os interessados muito curiosos. Segundo os especialistas do Departamento de Defesa do Estados Unidos, o seu sistema de Inteligência Artificial (IA) precognitiva pode prever eventos.

Aliás, esta previsão poderá acontecer com “dias de antecedência” e poderá ajudar os militares a tomar decisões proativas.

As experiências de IA dos militares americanos estão a crescer de forma muito ambiciosa, afinal, os sistemas com esta tecnologia são muito promissores e podem ser uma mais valia em vários momentos.

Conforme adiantou o The Drive, o US Northern Command completou, recentemente, um conjunto de testes para Experiências de Domínio da Informação Global (em inglês, Global Information Dominance Experiments - GIDE). Segundo General Glen VanHerck, líder do Comando, estas que são uma combinação de IA, computação em nuvem e sensores que poderiam dar ao Pentágono a capacidade de prever eventos com “dias de antecedência”.

Então, este sistema desenvolvido pelo Pentágono poderia representar uma mudança muito significativa nas operações militares e governamentais.

Pentágono desenvolveu sistema de IA inovador

Segundo o Engadget, o sistema baseado em machine learning (aprendizagem de máquinas) observa mudanças nos dados em bruto, em tempo real, e deteta possíveis problemas. Por exemplo, se as imagens de satélite mostrarem sinais de que o submarino de uma nação rival está a preparar-se para sair do porto, o sistema de IA poderia sinalizar que essa mobilização significa que o navio partirá em breve.

De acordo com VanHerck, os analistas militares podem levar horas, ou mesmo dias, a perceber esta informação, ao passo que a tecnologia de IA demoraria apenas alguns segundos. Além disso, revelou que a plataforma poderia começar a ser usada na primavera de 2022, na medida em que acredita que os militares estarão “prontos para colocar o software em campo”.

Uma das vantagens associadas a este sistema de IA é a capacidade de o Pentágono reagir a eventos, tomando medidas proativas e destacando forças ou reforço de defesa. Apesar de os humanos ainda estarem fortemente envolvidos, a tecnologia vai evoluir e, até lá, poderá impedir ataques surpresa.