Kar-go: Veículo autónomo que faz entregas de medicamentos

Com a atual pandemia que vivemos, esta novidade vir a ser bastante útil para aqueles que precisem de ficar confinados em sua casa. Isto, porque se trata de um veículo que foi especialmente desenvolvido para distribuir medicamentos, para já, pela cidade de Londres.

Está em processo há cerca de quatro anos e iniciou agora os seus primeiros testes nas estradas públicas.

O Kar-go pretende ser um carro inovador

Desenvolvido pela Academy of Robotics, o Kar-go é um veículo ecológico e autónomo de entrega de medicamentos. Aliás, depois de quatro anos de desenvolvimento, a startup está agora a testar a sua frota nas estradas de Londres.

Apesar de este conceito de entrega autónoma não ser uma novidade, a Academy of Robotics pretende que a sua frota adquira uma posição segura no mercado de entregas de última geração. Pese o facto de este ser um mercado em constante crescimento e evolução e o Kar-go ser o primeiro veículo autónomo construído à medida para fazer entregas no Reino Unido.

Tecnologia autónoma, ecológica e funcional

O Kar-go é um veículo ecológico 96 km/h de autonomia e capacidade para carregar até 48 encomendas. Sendo ele um elétrico, demora cerca de 3 horas a carregar completamente. A fim de calcular a rota mais rápida para efetuar uma entrega e ordenar as encomendas utiliza um sistema de Inteligência Artificial.

Apesar de se tratar de um veículo autónomo, os testes nas estradas públicas de Hounslow, em Londres, estão a ser realizados com a assistência de humanos dentro dos veículos. Isto, para que seja garantida a segurança, em caso de algo correr mal. Ademais, os testes estão a ser feitos transportando medicamentos de farmácias para lares de idosos.

Para além disso, o Kar-go conduzirá até ao endereço do remetente e notificá-lo-á, através de uma aplicação, no momento da chegada. Dessa forma, evitam-se os contactos desnecessários e os medicamentos chegam de forma simples.

A escolha de Hounslow, em Londres, prende-se com o facto de ser uma zona representativa das zonas residenciais semiurbanas, onde ocorre um grande fluxo de entregas.

Tendo em conta a realidade que vivemos, esta seria uma excelente opção para transportar os medicamentos até à casa dos infetados com a COVID-19.

