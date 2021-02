Inteligência Artificial ressuscita voz de cantor falecido há mais de 20 anos

Conforme lhe mostramos aqui, Elon Musk afirmou que as pessoas que acham que a Inteligência Artificial não pode tornar-se mais inteligente do que elas são “mais burras do que pensam”. Neste caso, e apesar de ter sido treinado, o sistema de IA foi capaz de algo nada menos do que curioso.

Ou seja, um sistema de Inteligência Artificial ressuscitou a voz de um cantor falecido há mais de 20 anos.

IA: Cantor ouvido depois de morrer

O ano de 1996 testemunhou a morte do cantor sul-coreano Kim Kwang-seok. Artista popular pelas suas letras sentimentais que, diziam os críticos, retratavam a tristeza e a frustração dos indivíduos num momento em que a sociedade estava a lutar no estágio inicial da democracia após a rápida industrialização.

Para um artista sul-coreano, Kim Kwang-seok era efetivamente famoso e os números de vendas dos seus discos espelhavam essa popularidade.

Apesar do suicídio registado em 1996, recentemente, foi ouvido a cantar uma música que nunca gravou, num programa de televisão. A resposta para esse aparente mistério é, claro, um sistema de Inteligência Artificial. Ou seja, um software de IA que foi treinado para aprender e reproduzir a voz do cantor.

Ideia não agradou a toda a gente

De forma a cantar como Kim Kwang-seok, o programa aprendeu, em primeiro lugar, 20 músicas do artista. Além disso, captou a forma como falava, tendo, posteriormente, treinado a voz em mais de 700 músicas.

Surpreendentemente, e de acordo com a produtora do programa que emitiu a canção, Kim Min-Ji, o sistema de Inteligência Artificial demonstra melhor desempenho depois de aquecer a “voz”.

Apesar de ser um feito muito curioso, não agrada a gregos e a troianos. Por isso, há, expectavelmente, quem não tenha gostado da ideia.

Há um conjunto de habilidades e hábitos que só um ser humano pode ter. Se a IA puder imitar tudo isso, o mundo será dominado por ela, e não por seres humanos.

Disse Im Uk-jin, habitante de Seul.

A saber, a família do cantor foi informada desta ressurreição da sua voz e reagiu bem à iniciativa.