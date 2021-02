Ter o Android no PC não é uma tarefa difícil e que está ao alcance de todos. Este sistema está presente de várias formas, desde uma instalação completa e acessível até a emuladores que trazem tudo dentro de uma simples app.

É precisamente esta última opção a mais usada para ter este sistema. Pois uma das mais usadas e conhecidas opções recebeu agora muitas novidades. O BlueStacks chegou à versão 5 e foi totalmente reinventado, com melhorias importantes.

Para além dos smartphones, o Android é uma presença já habitual nos PCs. Os utilizadores optam por esta solução para terem acesso às suas apps favoritas sem terem de estar constantemente agarrados ao smartphone.

Estes emuladores estão cada vez mais adaptados a este cenário e preparados para consumir o mínimo de recursos possível. É neste cenário que o BlueStacks volta a inovar e apresenta a sua versão 5. Esta está desenhada para resolver todos os problemas que foram sendo revelados na versão anterior.

Quando lançou em 2018 a versão 4, o BlueStacks mudou a forma como acedemos ao Android no PC. Este ficou mais simples, mais fácil de usar e com acesso completo a todas as apps. Esta nova versão segue a mesma linha e traz melhorias muito interessantes.

A primeira e mais visível é mesmo a redução dos consumos de recursos. Estes ficam visíveis na utilização normal, mas também em processos de multitarefa e no modo eco. Esta redução permite que o BlueStacks possa ser usado em máquinas com menos recursos e mais antigas.

Curiosamente, e esta verão tem isso presente, o BlueStacks continua assente no Android Nougat 7.1.2. Pode parecer uma versão demasiado antiga, mas dá a garantia de que é estável. De resto tudo aprece igual. Basta instalar, configurar a conta Google e ter acesso à Play Store.

Aina numa versão beta, o BlueStacks 5 chega hoje, dia 16, na sua versão final. Irá certamente mostrar-se uma evolução interessante e uma opção importante para quem quer ter o Android no seu PC, sem terem de instalar compiladores, IDEs ou uma Pen USB. Basta esta app e rapidamente estão no smartphone virtual.