Este robô humanoide está a preparar-se para ajudar a fabricar cópias de si próprio

Pensamos nos robôs como excelentes aliados dos trabalhadores humanos nas linhas de produção de carros, por exemplo. Contudo, o robô humanoide Apollo da Apptronik está a preparar-se para ajudar a fabricar cópias de si próprio.

No âmbito de um acordo entre a Apptronik, empresa de robótica sediada no Texas, e a empresa de soluções de engenharia global Jabil, que produz componentes para empresas como a Apple, a Dell e a HP, o robô humanoide Apollo está a preparar-se para ajudar a fabricar cópias de si próprio.

A parceria prevê que ambas as empresas coloquem os robôs Apollo a colaborar nas linhas de montagem das operações da Jabil, incluindo as que se destinam ao fabrico de robôs Apollo.

Antes disso, no entanto, o robô humanoide deverá passar por um processo de aprendizagem.

Inicialmente, ser-lhe-á atribuída "uma série de tarefas simples e repetitivas de intralogística e fabrico, incluindo inspeção, triagem, montagem de kits, colocação de acessórios e submontagem".

Depois, a ideia é implementá-lo em instalações de fabrico em funcionamento e libertar os trabalhadores humanos.

Robô humanoide já está a ser testado no mundo real

Com 1,73 metros de altura, o Apollo pode lidar com cargas úteis de até 25 kg e operar durante quatro horas com uma única carga.

Atualmente, é anunciado como sendo capaz de realizar tarefas rudimentares como o carregamento de carga e a movimentação de caixas em armazéns.

O robô humanoide foi revelado, pela primeira vez, em 2023, e deverá estar disponível comercialmente no próximo ano.

Em março do ano passado, num projeto-piloto, a Apptronik enviou robôs humanoide Apollo para a Mercedes-Benz, para ajudar os trabalhadores humanos a construir os carros da fabricante.

Além disso, a empresa conseguiu 350 milhões de dólares numa ronda de financiamento da Série A, no mês passado, para o aumento da produção do Apollo, e fez uma parceria com a Google DeepMind, em dezembro, para equipar o robô com Inteligência Artificial.

Não só teremos uma visão em primeira mão do impacto que os robôs de uso geral podem ter à medida que testamos o Apollo nas nossas operações, mas à medida que começamos a produzir unidades Apollo, podemos desempenhar um papel na definição do futuro da fabricação.

Disse Rafael Renno, vice-presidente sénior das unidades de negócio globais da Jabil, explicando que este novo projeto é um grande negócio para as fábricas da próxima geração.

Embora esteja ainda a testar as capacidades de fabrico do Apollo, a Apptronik acredita, conforme citado, que está em posição de tornar os robôs humanoides omnipresentes e de os fazer "expandir-se para novos mercados e funções, tais como o retalho, os cuidados a idosos e, eventualmente, a utilização doméstica".