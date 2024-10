Black Hawks do exército americano vão voar sem pilotos

O mundo está cada vez mais automatizado, com grandes empresas a adotarem métodos e equipamentos para facilitarem ou melhorarem processos. Não se tratando de uma corporação, o exército americano está, também, a enveredar por este caminho: os Black Hawks vão voar sem pilotos, integrando tecnologia de última geração.

Tecnologia de ponta está a ser integrada num helicóptero experimental UH-60M do exército americano com controlos fly-by-wire. Este avanço permitirá que o veículo funcione de forma autónoma, independentemente da presença de seres humanos a bordo.

As aeronaves autónomas reduzirão a carga de trabalho do piloto, melhorarão drasticamente a segurança de voo e darão aos comandantes de batalha a flexibilidade para realizar missões complexas em espaços de batalha disputados e congestionados, de dia ou de noite, em todas as condições meteorológicas.

Explicou Rich Benton, vice-presidente e diretor-geral da Sikorsky, num comunicado.

A Sikorsky é uma empresa da Lockheed Martin e recebeu um prémio de seis milhões de dólares da Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) para instalar o sistema de autonomia de voo da empresa no helicóptero experimental Black Hawk do Exército dos Estados Unidos.

De nome MATRIX, o sistema forma o núcleo do programa ALIAS (Aircrew Labor In-cockpit Automation System) da DARPA. Como parte deste programa, em 2020, a Sikorsky forneceu o hardware e o suporte de engenharia para adicionar controles de voo fly-by-wire à aeronave MX.

O upgrade no helicóptero MX permitirá ao Army Combat Capabilities Development Command dos Estados Unidos (DEVCOM) testar e avaliar uma vasta gama de capacidades de autonomia, desde a operação com um único piloto até ao voo totalmente autónomo.

Os soldados contarão com os helicópteros Black Hawk até à década de 2070, e a modernização da aeronave hoje pagará dividendos durante décadas em todas as aeronaves atuais e futuras da Aviação do Exército.

Disse Rich Benton, cuja empresa integrará o sistema MATRIX no helicóptero MX em 2025.

Exército dos Estados Unidos será mais autónomo

A análise do novo sistema incluirá a avaliação de diferentes conjuntos de sensores para detetar e evitar ameaças, obstáculos e terreno. Além disso, permitirá desenvolver normas e especificações de sistemas com interface com o sistema MATRIX e um sistema de controlo de voo fly-by-wire.

Em julho de 2024, a Sikorsky e a DARPA demonstraram ao pessoal do serviço militar dos Estados Unidos e a altos funcionários do Departamento de Defesa como o helicóptero Black Hawk pilotado opcionalmente pode ser controlado por um operador na cabina ou no solo, introduzindo objetivos de missão de alto nível por via de um tablet.

Segundo informações, estas demonstrações recentes foram baseadas em voos autónomos no Project Convergence 2022, nos quais a Sikorsky e a DARPA demonstraram com sucesso ao Exército dos EUA como o helicóptero Black Hawk, Optionally Piloted, operando sem humanos a bordo, pode realizar com segurança e fiabilidade missões de reabastecimento de carga interna e externa.