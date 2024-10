YouTube está a testar uma nova versão da sua subscrição Premium Lite

O YouTube, mesmo depois de ser uma das maiores plataformas de streaming de vídeo do mundo, continua a experimentar e a trazer novas funcionalidades para a conveniência dos utilizadores. Neste momento, a plataforma está a trabalhar no YouTube Premium Lite, que é uma subscrição extremamente barata que oferece menos anúncios em comparação com a versão não paga.

A equipa de desenvolvimento do YouTube parece estar à procura de novas formas de rentabilizar o serviço. Atualmente, a empresa oferece uma única subscrição "Premium" com algumas vantagens interessantes. No entanto, o utilizador pode querer apenas uma experiência sem anúncios e não se importar com os outros benefícios.

Com isso em mente:

O YouTube está a testar o regresso do plano Premium Lite

A Google já ofereceu uma subscrição Premium Lite há algum tempo, por cerca de metade do preço da subscrição Premium. No entanto, a empresa descontinuou essa subscrição em 2023. Dito isto, nos últimos dias, vários utilizadores têm relatado o aparecimento de um novo nível "Lite" para a subscrição Premium.

Após estes vários relatos, a Google confirmou ao Android Authority que, de facto, está a testá-lo em algumas regiões. Mais especificamente, a opção de subscrever o novo nível está disponível para os utilizadores da Austrália, Alemanha e Tailândia. Além disso, os benefícios da subscrição sofreram algumas alterações em relação ao plano Premium Lite original.

Se não se recorda, o antigo plano Premium Lite oferecia uma experiência de visualização de vídeo totalmente sem anúncios. No entanto, faltavam benefícios adicionais, como a reprodução de vídeos em segundo plano, o download de vídeos para visualização offline e as vantagens do YouTube Music.

Agora, as condições do plano são ligeiramente menos favoráveis

Em vez de oferecer uma experiência sem anúncios, agora inclui apenas uma experiência limitada com suporte de anúncios. Ou seja, verá menos anúncios do que o habitual, mas estes continuarão a estar presentes e a aparecer de vez em quando. A nova versão do Premium Lite em teste também não inclui quaisquer benefícios adicionais, tal como a sua antecessora.

O preço do novo nível Lite continua a ser cerca de metade do preço do plano Premium. Para referência, em Portugal, o plano individual do YouTube Premium custa 8,49 € por mês. O plano familiar custa 12,99 € por mês, e os estudantes pagam apenas 4,99 € por mês.

Ainda não existem pormenores sobre uma possível implementação alargada do nível Lite. Como ainda está a ser testado, é possível que as condições do plano sejam alteradas.

