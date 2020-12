Voltaram os problemas da Google? Agora é o Gmail que tem instabilidade

Esta não tem sido uma semana fácil para a Google e para os seus serviços. Foi no início da mesma que estes estiveram inacessíveis durante várias horas, com todos os problemas inerentes a essa situação.

Depois de resolvido, pensava-se que estes estariam ausentes por muito tempo, fruto do trabalho da gigante das pesquisas. A verdade é que há novamente problemas e desta vez o Gmail está a ser afetado.

Tal como na passada segunda feira, também hoje a Google está com problemas. Os relatos não param de crescer e tudo aponta para que esteja a acontecer mais uma falha nos serviços. Desta vez, do que é possível ver, apenas o Gmail está a ser afeta.

As queixas recebidas revelam que as mensagens não estão a ser entregues e em muitos casos surtem mensagens de erro quando estas tentam ser vistas. Tudo parece ser idêntico ao problema da anterior, mas com uma particularidade.

Há ainda utilizadores que revelam não estar a ser afetados pelo problema, mesmo estando na mesma região geográfica. Parece ser uma situação quase aleatória e que não tem um padrão definido para acontecer.

Naturalmente que a Google já está a par do problema e já está a resolvê-lo. A empresa espera ter muito em breve uma solução e ter o seu serviço de email disponível para todos e a funcionar de forma perfeita.