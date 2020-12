Garrafa de Água Inteligente da Moikit: Saiba quando deve beber água

Agora já pode controlar os seus níveis de hidratação corporal. Com a Garrafa de Água Inteligente da Moikit é possível controlar a quantidade de água que se ingere diariamente.

Este gadget indica-lhe se o seu corpo está hidratado e consegue manter a água bem quente, para o chá (ou bem fria, se assim preferir) por um período de 24 horas.

A água é o segredo da saúde! Beber a quantidade suficiente de água, por dia, ajuda a maximizar o desempenho físico, melhorar o humor e a concentração, perder peso, à medida que fornece ainda uma série de outros benefícios. Porém, ao contrário do que acontece, por exemplo, com o café (que tomamos vários ao longo do dia) a maioria dos portugueses esquece-se de beber água com regularidade.

A iServices lança agora a nova garrafa de água da Moikit que acompanha o seu consumo de água e o avisa para que beba durante todo o dia, tornando mais fácil do que nunca estar sempre hidratado.

Como funciona a garrafa de água da Moikit?

Um sensor colocado na tampa mede o volume de ar na garrafa após cada gole.

Quando o utilizador passou muito tempo sem beber, a tampa vibra e exibe um lembrete na tela de LED.

Uma pequena batida na tampa mostra a temperatura da água, e torcê-la revela o seu progresso de hidratação diária.

A garrafa tem uma capacidade de 420ml e permite manter a temperatura quente ou fria por 24 horas, podendo armazenar água, gelo, café, chá, leite, refrigerantes, entre outros líquidos. O efeito da preservação do calor funciona da seguinte forma: o líquido colocado a 100ºC ao fim de 6 horas estará a 73ºC e ao fim de 24 horas estará a 45ºC. O efeito do isolamento do frio funciona de forma semelhante: o líquido colocado a 0ºC, ao fim de 6 horas terá temperatura inferior a 10ºC e ao fim de 24 horas estará com menos de 16ºC.

A garrafa inteligente inclui uma bateria de lítio 1000 mAh, pelo que permite uma autonomia até 20 dias de utilização. É adequada para uma viagem relaxante e perfeita para preservar as bebidas quentes ou frias em todas as ocasiões e lugares: em casa, ou no escritório, em corrida, ginásio, escalada, caminhada, viagens e outras atividades.

Resumo das características técnicas

Tamanho do modelo: 240×65 mm

Capacidade: 420 ml

Unidade de peso: 328g

Material: Aço inoxidável 304 + PP + Silicone

Cor do produto: Preto, Rosa, Branco

Capacidade da bateria: 1000 mAh

Autonomia da bateria: Entre 10 a 20 dias

Classificação à prova de água: IPX 7

Efeito da preservação do calor: 6 horas 73 °C; 24 horas 45 °C

Efeito de isolamento frio: 6 horas 10 °C; 24 horas 16 °C

A garrafa inteligente Moikit está disponível na iServices pelo valor de 39,95€. E pode ser a ideia que lhe faltava para dar de presente neste Natal!

Garrafa de Água Inteligente da Moikit