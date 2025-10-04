Utilizadores vão ficar descontente! Gmail perde 2 opções que muitos usam diariamente

A Google vai eliminar 2 opções que muitos usavam diariamente. Anunciou que vai remover dois protocolos críticos do Gmail nos próximos meses, mudando a experiência dos utilizadores para sempre. A compatibilidade entre contas será terminada para um melhor controlo de spam. Os utilizadores não pediram e vão acabar por ficar a perder.

Utilizadores descontentes com a Google

A gigante das pesquisas está a preparar-se para duas grandes mudanças no Gmail a partir de janeiro de 2026. A empresa de Mountain View vai eliminar o Gmailify e o suporte para ligações POP, uma decisão que afetará milhões de utilizadores em todo o mundo. As consequências são enormes.

A Google está a procurar oferecer uma melhor proteção contra spam no Gmail e na organização da caixa de entrada, e não poderá configurar as definições de uma conta principal através de e-mails de terceiros. Vai terminar o suporte para ligações POP com downloads de e-mail para um dispositivo dentro de alguns meses. Além disso, os utilizadores terão de dizer adeus à ligação a contas de terceiros.

A empresa tomou uma decisão polémica, mas alega ter um motivo para isso. A eliminação destas duas funções essenciais aumentará a segurança e oferecerá novas opções de ligação mais fiáveis. Os utilizadores não poderão gerir funcionalidades específicas para as suas contas externas no Gmail, como a proteção contra spam, notificações móveis, alteração de categorias ou realização de pesquisa rápida.

2 Protocolos de e-mail críticos do Gmail

O suporte POP está a ser descontinuado, assim como opções como a verificação de e-mails de contas externas na aplicação. Os utilizadores também já não poderão utilizar a funcionalidade “Verificar e-mails de outras contas” na versão desktop do Gmail. A empresa quer modernizar a experiência, mas está agora empenhada em utilizar protocolos mais seguros para garantir a privacidade das contas em todo o mundo.

O fim do Gmailify vai acabar com a possibilidade de ligar contas de e-mail de terceiros. O Gmail tem como objetivo adicionar mais proteção contra spam, melhor categorização automática da caixa de entrada e pesquisas mais rápidas. Anunciou numa publicação que os e-mails já sincronizados via POP ou Gmailify não desaparecerão; permanecerão acessíveis no Gmail durante algum tempo, evitando a perda de dados.

Os utilizadores terão de configurar manualmente as contas externas para funcionarem com outros protocolos, como o IMAP, para continuarem a receber e a enviar e-mails do Gmail. Isto mesmo que tenham um fornecedor externo. A empresa oferece uma janela de validade e mudança até janeiro de 2026.