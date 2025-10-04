Novidade da Meta torna o WhatsApp numa app de chamadas

É sabido, e visto, que o WhatsApp está a reinventar-se para oferecer cada vez mais aos utilizadores. As novidades têm surgido de forma constante e agora há uma nova a ser disponibilizada. Com esta, o WhatsApp é cada vez mais uma app de chamadas, com uma interface à altura.

A Meta mudou a interface do WhatsApp

O WhatsApp lançou uma atualização importante e que vai mudar os hábitos de comunicação. Com a versão 25.27.73 lançada para a plataforma iOS, o separador “Chamadas” foi completamente reformulado, oferecendo aos utilizadores uma interface muito mais eficiente e unificada. A nova funcionalidade, chamada “Unified Call Hub”, transforma o WhatsApp de uma aplicação de mensagens numa central de comunicação completa.

Até agora, fazer chamadas de voz, vídeo ou em grupo no WhatsApp exigia diferentes passos. A nova atualização acaba com esta complexidade, reunindo todos os tipos de chamadas num só local. Os utilizadores podem agora facilmente fazer chamadas de voz e vídeo, chamadas de grupo em curso e até mesmo marcar um número não guardado nos seus contactos através do separador “Chamadas” reformulado.

Esta nova interface não só simplifica o início de chamadas, como também oferece funcionalidades práticas, como o acesso rápido aos contactos favoritos. Além disso, o limite de participantes para chamadas de grupo foi aumentado para 31, tornando a aplicação uma alternativa mais robusta tanto para encontros como para pequenas reuniões de negócios. O botão “+” no canto do ecrã permite iniciar chamadas individuais e em grupo de forma conveniente.

Cada vez mais uma app dedicada às chamadas

Talvez a inovação mais marcante e inovadora da atualização seja o marcador interno integrado no separador “Chamadas”. Esta funcionalidade permitirá que os utilizadores liguem para um número de telefone que não esteja na lista de contactos diretamente do WhatsApp, tal como no ecrã de chamada tradicional do telemóvel.

Esta funcionalidade torna o WhatsApp um forte concorrente das chamadas tradicionais. Ao marcar o número para onde se pretende ligar, o sistema verifica-o automaticamente e informa instantaneamente se a outra pessoa é utilizador do WhatsApp. Isto permite comunicar diretamente a partir da app sem o incómodo de adicionar o número de uma empresa ou de alguém que acabou de conhecer à lista de contactos.

Quando é que a atualização estará disponível?

A atualização do WhatsApp para o iOS 25.27.73 já está disponível para download na App Store. No entanto, a implementação da funcionalidade “Central de Atendimento Unificada” está a ser implementada gradualmente. Os utilizadores que ainda não viram a nova interface, apesar de terem atualizado a aplicação, não precisam de se preocupar. A previsão é que a funcionalidade esteja disponível para todos os utilizadores nos próximos dias.