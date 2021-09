Projeto Taara usou lasers para transmitir 700TB de dados

A Alphabet, empresa mãe da Google, acabou com o Projeto Loon, no qual tinha estado a trabalhar durante anos. Contudo, a empresa lançou um projeto com objetivos idênticos, o Taara. Usando feixes de luz, este projeto tem como objetivo alargar o alcance das redes de banda larga a partes da Terra que normalmente não têm acesso a ligações de alta velocidade.

Sendo já notável o impacto deste novo projeto, saiba que transmitiu mais de 700TB de dados através do Rio Congo, segundo maior rio da África.

Lasers não são um caso perdido

Embora tenham aprendido que os balões de hélio não são uma forma rentável, os lasers que planearam utilizar no Loon ainda podem desempenhar um papel importante. Num sistema chamado Free Space Optical Communications (FSOC), os lasers podem ser utilizados para comunicar entre dois pontos que têm uma linha de visão clara.

Era necessária a resolução de um problema muito local de um fosso de conectividade entre duas regiões, Brazzaville e Kinshasa, a apenas 4,8 km de distância, mas com uma diferença de 5x no custo de acesso à Internet. A razão é simples, o Congo ser o rio mais profundo do mundo. Este corre entre as duas regiões e força os cabos de fibra ótica a fazer uma viagem de 400 km para as ligar.

Projeto Taara transmite mais de 700TB em 20 dias

Após a criação do FSOC, a equipa do Projeto Taara conseguiu transferir mais de 700TB de dados em 20 dias com uma disponibilidade de 99,9%. Uma vez que a Internet já está disponível na região, a equipa conseguiu comparar o seu desempenho e até comutar a transmissão de dados entre o cabo convencional de fibra ótica e o seu próprio sistema, sem afetar a experiência do utilizador.

Utilizando a deteção atmosférica, controlos espelhados e capacidades de deteção de movimento, a equipa foi capaz de transmitir o feixe de luz invisível, utilizando recetores que apenas não são maiores do que 5 cm.

Embora as condições meteorológicas e as perturbações causadas por animais selvagens possam afetar a fiabilidade do Projeto Taara, a equipa está confiante de ser capaz de fornecer Internet fiável e de alta velocidade à maioria das partes do mundo.