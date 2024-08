Google mostra em tempo real os incêndios em Portugal para ajudar as populações

Todos os anos Portugal é fustigado por ondas de incêndios que castigam o território. É um verdadeiro flagelo, com impacto na qualidade de vida os portugueses, assim como economia do país. A Google quer ajudar e a partir de agora oferece informações detalhadas sobre o estado dos fogos no Google Maps e no Google News.

Incêndios em Portugal? Google quer ajudar

Os incêndios florestais são um aspeto perigoso e sério da natureza, por isso a Google está a ajudar os utilizadores em mais locais a estarem alerta antes que seja tarde demais. Esta é uma novidade importante e onde Portugal passa a estar incluído, com toda a informação associada.

Conforme detalhado numa publicação, estes alertas baseados em IA estão a chegar a 15 países da Europa e de África. A Google afirma que os utilizadores dos seguintes países são elegíveis: Andorra, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Chipre, França, Grécia, Itália, Quénia, Mónaco, Montenegro, Portugal, Ruanda, Eslovénia, Espanha, Turquia.

Com lançamento para este verão, os utilizadores dos países referidos podem esperar encontrar informações sobre fogos florestais no Maps e na Pesquisa Google. A Google vê estes alertas de incêndios florestais como uma forma de ajudar os locais e visitantes (turistas) a compreender a situação à sua volta.

Dados em tempo real para ajudar populações

Os alertas push aproveitam as definições do seu dispositivo, o que significa que o seu idioma preferido é como serão apresentados. Além disso, aqueles que utilizam o Google Maps, encontrarão os limites de alerta de incêndios florestais colocados no terreno à sua volta para que se mantenha informado.

Se houver incêndios no seu caminho, o Maps apresenta uma faixa vermelha a indicar "a rota pode ser afetada por um incêndio grave". Os limites de incêndios florestais do Google ajudarão os utilizadores a navegar e a compreender uma situação.

O software de IA da empresa consome dados de múltiplas fontes, como imagens de satélite, para fornecer informações “precisas” sobre incêndios florestais. A Google depende então de informações oficiais, que sinalizam se as autoridades conseguiram ou não controlar o incêndio. Modelos adicionais de IA devem ajudar a determinar a existência de incêndios para efeitos de fiabilidade.