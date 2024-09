YouTube perde acesso a centenas de músicas por uma simples disputa legal

Ainda que seja uma plataforma dedicada aos vídeos, o YouTube é também um dos locais onde muitos procuram música. Esta é oferecida a troco de publicidade e garante muitas horas de entretenimento. O YouTube perde agora acesso a centenas de músicas, fruto de uma nova disputa legal, desta vez com a SESAC.

O YouTube e o YouTube Music atraem todos os públicos com milhões de utilizadores em todo o mundo. Neste âmbito, tem também acordos de licenciamento com diversos estúdios e editoras. No entanto, centenas de músicas do YouTube e do YouTube Music foram removidas do YouTube e do YouTube Music devido a uma disputa com uma das maiores organizações de direitos musicais.

Os utilizadores do YouTube Music e do YouTube relataram que milhares de músicas não estão disponíveis nas plataformas. Na origem do problema está uma disputa de licenciamento entre o YouTube e a SESAC, uma das maiores organizações de direitos musicais dos EUA.

A SESAC representa milhares de compositores e editoras musicais e é responsável pelo licenciamento de obras musicais. Anteriormente, o YouTube tinha um contrato de licença para transmitir legalmente todas as músicas do repertório da SESAC. No entanto, este acordo não foi renovado e os dois lados não conseguiram chegar a acordo sobre um novo acordo.

Neste contexto, o YouTube teve de bloquear todo o conteúdo relacionado com o SESAC dos seus serviços nos EUA. No YouTube Music, os utilizadores estão a ver vários avisos com pontos de exclamação em músicas ligadas ao SESAC. Ao tentarem reproduzir estas músicas, recebem uma mensagem a dizer “Este vídeo contém conteúdo do SESAC. Mensagem de erro não disponível no seu país”.

No YouTube, as músicas continuam disponíveis, mas aparece a mesma mensagem de erro e as músicas não podem ser reproduzidas. Isto afeta artistas populares representados pelo SESAC, como Adele, Bob Dylan e Jack Harlow.

O YouTube disse em comunicado que queria negociar, mas não conseguiu chegar a um acordo com a SESAC antes de o acordo expirar. A plataforma disse que leva os direitos de autor a sério, acrescentando que irá restaurar as músicas perdidas quando um novo acordo for alcançado.