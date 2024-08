SOS Emergência via Satélite salva a vida de quatro pessoas cercadas num incêndio florestal

A Apple tem sido presenteada com o agradecimento de muitas pessoas "salvas" pelas suas tecnologias existentes quer no iPhone, quer no Apple Watch. Desde o iPhone 14 em diante, os utilizadores podem contar com um sistema de emergência via satélite e são já muitos os testemunhos que dizem estar vivas graças ao SOS Emergência via Satélite. Neste caso o iPhone salvou 4 mulheres presas num local cercado por incêndios.

SOS Emergência via Satélite salvou 4 pessoas

Quem tem (no iPhone) conta com a tecnologia. Quem não tem... desconfia! Mas os factos provam que efetivamente a aposta da Apple está a resultar e as pessoas agraciadas com o salvamento são o prova disso.

Segundo o meio de comunicação americano, CBS News, 4 pessoas que caminhavam por um glaciar, foram surpreendidas por intensos fogos que as rodearam num instante. As pessoas foram resgatadas de helicóptero na zona de West Kootenay, na Colúmbia Britânica, onde estavam presos numa área em chamas.

As caminhantes estavam acampados no glaciar quando, de repente, foram apanhados pelo fumo do incêndio, o que lhes dificultou a visão. Além disso, as brasas que caíam do céu aterraram na tenda das quatro mulheres. No entanto, graças às chamadas de emergência via satélite do iPhone, conseguiram ser resgatadas.

Uma chamada foi responsável por um final feliz

Foi a eficácia da funcionalidade de SOS Emergência via Satélite, que a Apple lançou há alguns anos, que ajudou estas quatro caminhantes a pedir ajuda, num local onde não havia rede móvel. Segundo Jennings-Bates, responsável da equipa de busca e salvamento de Kaslo, esta tecnologia foi fundamental para o salvamento.

Tivemos muita sorte em ter um helicóptero no local; quase tivemos de abandonar a tentativa de salvamento. É como uma zona de guerra. Só conseguimos esgueirar-nos por um cume [com o helicóptero] e encontrámo-los exatamente onde o ping do telemóvel indicava que estavam, o que é realmente invulgar e muito satisfatório. Neste caso, o telemóvel salvou-lhes literalmente a vida.

Disse Mark Jennings-Bates.



A funcionalidade de chamada de emergência via satélite permite aos utilizadores das séries iPhone 14 e iPhone 15 enviar mensagens de texto para os serviços de emergência indicando a sua localização exata. Uma funcionalidade extremamente útil porque funciona quando o iPhone em questão não tem qualquer tipo de cobertura.

E a função é extremamente fácil de utilizar, pois o próprio iPhone ajuda o utilizador a ligar-se sempre ao satélite certo para poder enviar a mensagem aos serviços de socorro.

Esta tecnologia será melhorada no iOS 18, pois permitirá o envio de mensagens iMessage muito mais longas via satélite.

