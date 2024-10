Google vai redesenhar a aplicação Telefone para se parecer com a do iPhone

A Google está a reformular a sua aplicação Telefone, introduzindo alterações que se assemelham a funcionalidades já conhecidas dos utilizadores do iPhone. Uma fuga de informação recente sugere que a empresa planeia eliminar gradualmente o seu atual sistema baseado em gestos para gerir as chamadas recebidas, optando por uma abordagem mais simples e tradicional.

Google trabalha em redesign da app Telefone

De acordo com a Android Authority, as alterações estão a ser testadas na versão 145.0.672690850 da aplicação Telefone. O novo layout inclui dois botões: um verde para atender chamadas e um vermelho para rejeitá-las.

Na versão atual, para aceitar ou rejeitar uma chamada é necessário deslizar um único botão para cima ou para baixo. Apesar de ser pouco intuitivo, este design manteve-se durante anos sem quaisquer atualizações significativas.

A mudança para um design baseado em botões sugere que a Google está a prestar muita atenção ao feedback dos utilizadores. Ao mudar para uma interface mais clara com botões dedicados, a aplicação oferecerá uma experiência mais simples. Outra melhoria notável que vem com o redesign é uma imagem de contacto maior, facilitando a visualização rápida de quem está a ligar.

A interface redesenhada reflete de perto a disposição vista no iOS da Apple e no One UI da Samsung, que há muito se baseiam na abordagem de dois botões para gerir as chamadas recebidas. Muitas outras fabricantes Android também adotaram um sistema semelhante baseado em botões.

No entanto, ainda existem algumas resistentes, como a Xiaomi e a OnePlus, que continuam a utilizar o gesto deslizante nos seus sistemas operativos personalizados, HyperOS e OxygenOS, respetivamente. O relatório sugere que, com a mudança da Google, essas fabricantes podem eventualmente adotá-la também.

Nova interface ainda está a ser testada por um grupo pequeno

Ainda não há um calendário confirmado para quando a aplicação redesenhada estará disponível para todos os utilizadores. A nova interface está atualmente a ser testada por um pequeno grupo e ainda não existe a opção de a ativar manualmente.

Dado que a funcionalidade ainda se encontra em fase experimental, é possível que a Google ajuste ainda mais o design antes de o lançar para o público em geral.

A decisão da Google de modernizar a sua aplicação é vista como uma medida há muito esperada, tendo em conta que outras plataformas têm vindo a oferecer interfaces mais fáceis de utilizar para a gestão de chamadas há já algum tempo.

