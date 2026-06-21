Hyundai tem controlo total da Boston Dynamics e robô Atlas vai para a fábrica de automóveis

A Hyundai assumiu finalmente o controlo total da Boston Dynamics, avançou o jornal sul-coreano Maeil Business Newspaper. O movimento deixa uma mensagem clara: os robôs já não servem apenas para vídeos impressionantes na Internet ou demonstrações tecnológicas. Estão a preparar-se para trabalhar a sério nas fábricas de automóveis.

A compra

Segundo informações, o Hyundai Motor Group adquiriu os 9,65% das ações da Boston Dynamics que ainda estavam nas mãos da SoftBank por 325 milhões de dólares (cerca de 283 milhões de euros). A operação resulta da ativação de um acordo assinado em 2021, pouco antes de expirar o prazo previsto.

Com esta aquisição, a Hyundai passa a deter a totalidade da empresa norte-americana de robótica, responsável pelo desenvolvimento de robôs como o Atlas e o Spot.

O Atlas deixa o laboratório

A notícia surge poucos meses depois de a Hyundai e a Boston Dynamics terem apresentado a versão comercial do Atlas durante a CES 2026.

Ao contrário das versões anteriores, criadas sobretudo para investigação e demonstrações tecnológicas, o novo Atlas foi concebido para desempenhar tarefas reais em ambientes industriais.

O robô humanoide será inicialmente utilizado para operações de sequenciação de peças e logística interna nas fábricas da Hyundai, evoluindo gradualmente para tarefas de montagem mais complexas.

Destino: fábricas de automóveis

Os planos da Hyundai passam por introduzir o Atlas nas suas unidades de produção a partir de 2028.

A empresa acredita que os robôs humanoides podem assumir trabalhos repetitivos, fisicamente exigentes ou potencialmente perigosos, permitindo que os trabalhadores humanos se concentrem em funções de maior valor acrescentado.

Além do Atlas, os robôs Spot também continuarão a ser utilizados para inspeção de linhas de produção, deteção de defeitos e monitorização de instalações industriais.

Uma aposta na robótica com IA

A estratégia apresentada pela Hyundai na CES 2026 vai muito além de um simples robô.

O grupo pretende criar uma cadeia de valor completa na área da robótica, desde o desenvolvimento de componentes até à produção em massa e aos serviços associados. Para acelerar o desenvolvimento do Atlas, a Boston Dynamics está também a colaborar com empresas como a Google DeepMind e a NVIDIA.

O futuro já está definido

Durante anos, o Atlas foi visto como uma demonstração do que a robótica poderia alcançar. Agora, a Hyundai quer transformá-lo numa ferramenta industrial em larga escala.

Com o controlo total da Boston Dynamics e um plano de implementação nas fábricas já definido, a empresa sul-coreana está a posicionar-se para liderar uma nova fase da automação industrial, onde humanos e robôs trabalharão lado a lado.