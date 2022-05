Google Trends: Crie informação “certeira” para a internet

Hoje em dia há várias plataformas digitais para as quais produzimos informação. Seja para o nosso site, seja para as redes sociais, seja para serviços de terceiros, entre outros. O principal objetivo da informação produzida é que chegue ao maior número de pessoas.

Para quem tem um site, o Google Trends pode ser uma excelente ferramenta na hora de criar conteúdo. Saiba porquê!

Google Trends: O que podemos saber?

Será que os utilizadores pesquisam mais por veículo ou por carro? Pesquisam mais por SARS-COV-2 ou COVID-19? Pesquisam mais por Rússia ou Ucrânia? Esta e outras questões podem ser facilmente respondidas através do serviço gratuito da Google, o Google Trends.

Com este serviço é possível escolher o país, decidir em que período aplicar o filtro, indicar se pretende que seja pesquisado em todas as categorias ou em alguma específico e ainda indicar se pretende que o filtro seja aplicado às pesquisa da Google, notícias, imagens, etc.

Pode utilizar o Google Trends para ver quais são as pesquisas populares no Google. O Trends recolhe os dados das pesquisas efetuadas em todo o mundo, remove as informações pessoais e categoriza os dados.

Seguem-se algumas ações que pode efetuar com o Google Trends:

Obter estatísticas acerca das pesquisas em horas, locais e categorias específicos.

Ver detalhes acerca das notícias principais nas estatísticas Em destaque.

Ver o comportamento de pesquisa nas Histórias populares atualmente, tais como artigos e tópicos relacionados.

Explorar as tendências na Pesquisa Google e no YouTube.

É possível aceder a dois exemplos de dados do Google Trends:

Os dados em tempo real são uma amostra dos últimos sete dias

Os dados em tempo não real são uma amostra separada dos dados em tempo real e remontam a 2004 e até 36 horas antes da pesquisa.

O Google Trends fornece acesso a uma amostra essencialmente não filtrada de pedidos de pesquisa reais efetuados à Google. Os dados são anónimos (ninguém é identificado pessoalmente), categorizados (ao determinar o tópico para uma consulta de pesquisa) e agregados (agrupados). Isto permite-nos apresentar o interesse num determinado tópico em todo o mundo ou ao nível de uma cidade.

É também possível ver as tendências de anos anteriores. Veja aqui o que as pessoas procuraram em 2021.

Google Trends