Electronic Arts revela novidades para F1 2022

A Electronic Arts e a Codemasters revelaram recentemente novidades sobre F1 2022, cuja data de lançamento se aproxima a largos passos.

As novidades agora reveladas referem-se a mudanças levadas a cabo em algumas pistas. Venham ver...

A edição deste ano da série F1 da Electronic Arts e que tem vindo a ser desenvolvida pela Codemasters, F1 2022, encontra-se prestes a chegar ao mercado.

Dessa feita, muitas são as novidades que têm vindo a ser reveladas ao longo dos últimos meses, criando fortes expetativas em redor do jogo. Recentemente foram reveladas novidades sobre algumas das alterações que algumas pistas sofreram e que o jogo reproduz na perfeição.

Circuitos de Espanha, Austrália e Abu Dhabi

As alterações foram introduzidas nos circuitos de Espanha, Austrália e Abu Dhabi, reproduzindo dessa forma, o que existe nos circuitos do mundo real. Todas essas melhorias encaixam na filosofia do jogo de promover um maior realismo em relação ao que se passa na realidade, tal como a introdução de novos carros e regulamentos para 2022 FIA Formula One World Championship.

Espanha - A curva 10 vê um novo layout que combina com os introduzidos na vida real para a corrida adiada de 2021. As curvas 10-14 atualizaram as áreas fora da pista, ao lado de várias “sausage kerbs” ao redor do circuito.

Austrália - O Circuito Albert Park foi remodelado com LIDAR data, com altura e camber mais detalhados. As áreas exteriores vêem as paredes reposicionadas e os passeios substituídos por novas versões de fotogrametria. Há múltiplas alterações no circuito com um novo layout para os 1, 3, 6, 8/9 (substituição da chicane), 11, 12 e 13

Abu Dhabi - A curva 5 de Yas Marina, onde Verstappen ultrapassou Hamilton para garantir o 2021 Formula One World Championship™, mudou com a chicane removida antes do hairpin. O hairpin também veio para a frente adicionando mais escoamento. A curva 9 chicane e as curvas de 90 graus são agora uma única curva camuflada, substituindo as curvas 11-14. Por último, as curvas 13-15 foram arredondadas em torno do hotel para permitir que os carros sigam mais de perto.

F1 2022 será lançado a 1 de julho de 2022, para a PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e PC através da EA App, Origin, Steam e Epic Store. Entretanto, também já se sabe que os jogadores podem reservar a Edição dos Campeões F1 2022 apenas digitalmente para conteúdos adicionais e três dias de acesso antecipado.