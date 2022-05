F1 2022: a partida aproxima-se e as novidades vão chegando

Os jogadores podem reservar a versão exclusivamente digital F1 2022 Champions Edition para conteúdo adicional e três dias de acesso antecipado. Por tempo limitado, a Champions Edition vem com conteúdo adicional, incluindo um pack de tempo limitado influenciado e inspirado por Miami e pelo seu céu e luzes icónicos.

F1 2022, tal como se espera, corresponde a uma nova era da Formula 1 com carros revolucionários desenhados para promover mais competição e com as regras revistas que repensam o fim-de-semana de corrida com três corridas F1 Sprint. F1 2022 proporciona uma simulação de corrida rápida e autêntica aos jogadores habituais com a nova IA adaptativa que também irá ajudar os fãs mais casuais do desporto a competirem mais rapidamente.

O novo hub F1 Life deixa os jogadores mostrar a sua colecção de items e super carros personalizados, ganhos ao jogar, o Podium Pass, e a loja da marca in-game. Funcionalidades habituais como a carreira de 10 anos, com uma opção para dois jogadores, My Team e Multiplayer significam que nunca houve uma melhor altura para correr por um lugar no pódio.