Google tornou muito mais interessante a utilização de separadores no Chrome

Os separadores foram uma das melhores funcionalidades que os browsers receberam nos últimos anos. Estes têm evoluído e melhorado, para os utilizadores poderem usar ainda melhor a Internet. A Google volta a melhorar este elemento do Chrome e torna os separadores mais interessantes em qualquer dispositivo.

São 3 as novidades que a Google agora revelou para o Chrome. Estas focam-se nos separadores, que passam a poder ser usados de forma muito mais interessante e, principalmente, integrada. Estas trazem uma integração única no browser, independentemente da plataforma onde é usado.

Os mesmos separadores em todo o lado

Em breve, poderá guardar e sincronizar os grupos de separadores no Chrome. Assim, estes ficam automaticamente disponíveis em todos os dispositivos do utilizador, seja no desktop ou smartphones. Os utilizadores vão poder iniciar um projeto num só lugar e apanhá-lo noutro diferente, sem perder o trabalho realizado.

Qualquer navegação no Chrome pode ser iniciada e detalhada num grupo de separadores, agrupado por tema ou por informação, em movimento. Quando o utilizador necessitar de um ecrã maior para ter a informação mais visível, o grupo de separadores estará acessível e sincronizado no desktop.

Chrome como o browser que unifica tudo

O Chrome está a experimentar sugerir páginas para revisitar com base nos separadores abertos noutros dispositivos. Isto será especialmente útil quando se está a navegar num local e é necessário continuar mais tarde.

Com esta novidade, o utilizador deixa de ter de marcar num novo favorito. O Chrome irá sugerir proativamente páginas para revisitar ao abrir um novo separador, no Android, iOS e desktop.

Google traz mais novidades e agora para iOS

A Google quer também alargar muitas das suas funcionalidades a todas as suas plataformas. Uma das que tem novidades é o iOS para onde traz agora os grupos de separadores.

No iPhone ou iPad, será possível agrupar os separadores relacionados e dar-lhes um nome e cor personalizados para uma identificação rápida. Bastará abrir a grelha dos separadores, carregar longamente num separador e selecionar "Adicionar separador ao novo grupo". Assim que os separadores forem agrupados, será possível reorganizá-los de qualquer forma desejada.

Com estas novas características dos separadores no Chrome, a Google facilita a manutenção de tarefas. Também permite revisitar convenientemente os sites favoritos, ao mesmo tempo que deixa alternar entre dispositivos em qualquer lugar onde este browser é usado.