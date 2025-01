É melhor atualizar o Chrome ou perderá uma das suas melhores funcionalidades

Desde que revelou o Chrome que a Google tem dado ao seu browser um lote de funcionalidades únicas. Estas permitiram que este browser se tornasse o mais usado e que dominasse o mercado. Agora, a gigante das pesquisas resolveu garantir que todos usam a versão mais recente e para o conseguir criou um limite. Quem não o fizer perderá uma das suas melhores funcionalidades.

Atualizar o Chrome para manter funcionalidades

O Chrome é um dos browsers mais utilizados atualmente, a Google conseguiu deixar a sua proposta acima da concorrência em muitos aspetos. Entre as suas principais características, está a sincronização automática em diferentes dispositivos. Não importa se utiliza o browser no seu telemóvel ou computador, tudo estará sincronizado e sempre pronto.

Ter os mesmos marcadores, favoritos, palavras-passe, pastas e endereços em qualquer dispositivo facilita a utilização diária do Chrome. Claro que tudo isto está prestes a mudar para quem tem uma versão antiga do Chrome. A Google acaba de anunciar que a sincronização do Chrome vai deixar de funcionar nas versões mais antigas do browser.

A Google publicou um comunicado no blog oficial de suporte do Chrome a explicar que a sincronização vai desaparecer. Claro que esta situação afetará todos os utilizadores que utilizam versões antigas do browser. Embora a mudança seja drástica, a solução é simples e ser vítima desta situação é evitável.

Google vai remover a sincronização do browser

Todos os dispositivos que utilizem versões do Chrome com quatro anos deixarão de ter a sincronização disponível. Isto significa que as versões lançadas em 2021 não terão acesso à sincronização. A Google indica que ao tentar sincronizar informação de qualquer tipo, irá aparecer uma destas mensagens:

Atualize o Chrome para iniciar a sincronização

Atualize o Chrome para continuar a utilizar os dados do Chrome na sua Conta Google

A solução para esta situação é muito simples, bastando para isso ter a versão mais recente do Chrome. A Google indicou que a mudança na sincronização afetará principalmente os utilizadores de computador porque as versões para Android ou iOS tendem a ser atualizadas com mais frequência devido ao funcionamento da Play Store e App Store.

Esta mudança no Chrome não deverá ser um grande problema para os utilizadores. Claro que quem utiliza uma versão do browser com quatro anos deve atualizar já o programa. A Google não definiu uma data para a perda de sincronização, mas esta acontecerá durante os primeiros meses de 2025.