Google Street View ajudou a polícia num caso de homicídio

A Google não passava naquela cidade há 15 anos. Contudo, o timing não poderia ter sido melhor, pois uma imagem do Street View ajudou a polícia num caso de homicídio.

No mês passado, duas pessoas foram presas, acusadas de serem responsáveis pelo desaparecimento e assassinato de um homem, em outubro do ano passado.

Segundo a polícia, uma imagem do Google Street View, que mostra um homem a carregar um grande saco de plástico branco para a bagageira do seu carro, ajudou no caso de homicídio, numa cidade do norte de Espanha.

Esta terá sido a primeira vez em 15 anos que o carro da Google esteve na cidade de Tajueco, na província de Soria, no norte de Espanha.

O recurso da Google, que permite aos utilizadores ver imagens de ruas de todo o mundo, filmadas por carros da empresa equipados com câmaras, captou o momento exato em que o corpo da vítima estava alegadamente a ser removido.

As autoridades dizem que outra sequência de fotografias mostra a silhueta desfocada de alguém a transportar um grande pacote branco num carrinho de mão.

De acordo com a informação da polícia, contudo, as imagens não foram "decisivas" para resolver o caso.

Alegado culpado apanhado "com a boca na botija" pelo Google Street View

A vítima do sexo masculino, de nacionalidade cubana e 33 anos, foi dada como desaparecida, em outubro de 2023, depois de um familiar ter recebido mensagens de texto que, sendo do número da vítima, considerou suspeitas.

O familiar contou à polícia que as mensagens diziam que a vítima tinha conhecido uma mulher, que ia deixar Espanha e que ia desfazer-se do seu telemóvel.

Em 12 de novembro deste ano, a polícia prendeu uma mulher que se dizia ser a companheira do homem desaparecido e um homem que se dizia ser o seu ex-companheiro.

No início deste mês, um tronco em estado de decomposição grave, que se pensa ser o da vítima, foi desenterrado num cemitério próximo, e os arguidos foram colocados em prisão preventiva. Agora, a investigação prossegue.