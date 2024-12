Compra de carros elétricos? Portugueses “não querem” apoio! Saiba porquê

Se em outros anos os apoios do Governo imediatamente esgotavam para a compra de um carro elétrico, agora não é bem assim. Em 2024 as regras de obtenção do apoio mudaram ligeiramente e isso foi o suficiente para que os portugueses não quisessem. Atualmente já não há dinheiro para bicicletas, mas ainda há dinheiro para carros elétricos.

Abate tem afastado os portugueses do apoio para carros elétricos

Os avisos relativos às candidaturas ao incentivo pela introdução no consumo de veículos de emissões nulas, no ano de 2024, encontram-se publicados no site do Fundo Ambiental. Em causa estão apoios dirigidos a particulares e empresas, no âmbito do pacote "Mobilidade Verde" . Os apoios são financiados pelo Fundo Ambiental nos montantes máximos de dez milhões de euros, em 2024, e outros dez milhões de euros em 2025.

Para particulares, está contemplada uma compensação de 4000 euros na aquisição de um veículo ligeiro de passageiros 100% elétrico, cujo custo final de aquisição não seja superior a 38 500 euros, incluindo o IVA e todas as despesas associadas, acompanhada do abate de um veículo movido a combustíveis fósseis com mais de dez anos. Este valor é majorado no caso das Instituições Particulares de Solidariedade Social, às quais é atribuído um apoio de cinco mil euros.

No entanto, o facto do comprador ter que abater o seu carro atual tem feito com que os portugueses não se candidatem ao apoio. O programa do Governo tem como objetivo retirar das estradas veículos em fim de vida, com matrícula anterior a 2007.

Com apenas 12 dias para o fim do prazo de candidaturas, houve apenas 379 candidatos, sendo que 293 foram aceites, 39 excluídos e 72 precisam de elementos adicionais. Estão ainda 32 candidaturas por validar.