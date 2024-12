Huawei voltou a bater a Apple, agora num mercado onde domina cada vez mais

Ainda que esteja arredada do palco mundial dos smartphones, a Huawei tem conseguido impor-se em outras áreas importantes. Com uma presença única no campo dos smartwatches e smartbands, a marca conseguiu agora um feito. Voltou a bater a Apple e a conquistar uma posição no que toca a dispositivos que usamos no pulso no dia a dia.

Huawei voltou a bater a Apple neste mercado

Os envios de dispositivos de pulso – incluindo pulseiras de fitness e smartwatches – para o mercado totalizaram 139,0 milhões de unidades nos primeiros três trimestres de 2024, segundo a IDC. Isto representa uma ligeira queda de cerca de 1% em relação aos 140,5 milhões do ano passado, sinalizando que esta categoria outrora explosiva pode estar a abrandar, pelo menos temporariamente.

O grande destaque deste ano é que a Huawei ultrapassou a Apple no total de envios de dispositivos de pulso, garantindo o primeiro lugar com 23,6 milhões de unidades movimentadas. Aqui temos um aumento impressionante de 44,3% em relação ao período homólogo.

Isto é ainda mais impressionante, considerando que o segmento dos smartwatches não está em alta. Um total de 112,2 milhões de smartwatches foram vendidos globalmente nos primeiros três trimestres de 2024, uma queda de 3,8% relativamente ao ano passado. Por outro lado, as pulseiras de fitness ou smartbands tiveram um aumento de 12,7%, para 26,8 milhões de unidades globalmente.

Não apenas smartbands, mas também smartwatches

A linha atualizada de produtos da HUAWEI, incluindo o novo Watch GT 5, GT 5 Pro e Watch D2 é a responsável por este crescimento. Também os seus esforços para adaptar a sua marca e ofertas a diferentes regiões, desde a Ásia-Pacífico ao Médio Oriente e África, parecem ter compensado.

A Apple ainda é a líder indiscutível em remessas puras de smartwatches e até conquistou novamente o primeiro lugar no terceiro trimestre, graças ao Apple Watch Series 10. No entanto, a sua posição geral caiu devido a uma ausência importante. Falamos da sua ausência mo mercado das smartbands. Com concorrentes de baixo custo a inundar o cenário, a abordagem premium da Apple significa que está a perder uma camada importante.

A estratégia da Samsung tem sido cobrir todas as gamas de preços. O Galaxy Watch 7 e o Galaxy Watch Ultra atraíram compradores que procuravam características premium. Ao mesmo tempo, o Galaxy Watch FE e a Galaxy Fit3, cobriram o básico. Esta abordagem aumentou as remessas da Samsung em 24,3%. A Xiaomi e a BBK (OPPO, OnePlus e Vivo) também registaram um crescimento significativo, com aumentos de 26,5% e 25,9%.