Com a invasão russa a decorrer, toda a população da Ucrânia está a mudar os seus hábitos, para assim reagir a este momento único na história. Com medidas de proteção da população aplicadas, é normal que muitos serviços sejam abandonados.

A Google, que monitoriza de forma constante os seus serviços, avançou agora com uma informação interessante. Revelou quais são os mais usados e quais os que estão simplesmente a ser abandonados.

Uma visão global dada pela Google

Foi um funcionário da gigante das pesquisas que revelou recentemente qual o impacto da invasão russa nos serviços da gigante das pesquisas. A informação é pública e está disponível no Relatório de Transparência da empresa.

Esta informação é atualizada em tempo quase real e mostra como os serviços da gigante das pesquisas estão a ser usados, comparando-os com a utilização global. Agora, e fruto da situação na Ucrânia, as mudanças são visíveis e até lógicas.

Quais os serviços mais usados na Ucrânia

Algo que salta de imediato à vista, analisando a informação disponível, foi o salto que o Google Maps teve. Este triplicou a utilização, fruto de muitos estarem a tentar fugir da guerra e de precisarem de alternativas para fugir ao trânsito e a zonas de conflito.

Por outro lado, e isto também pode ser visto no Relatório de Transparência, é o crescimento que o Google Groups. Este tem serviço para a comunicação alargada dos utilizadores e para a partilha de informação, quer em grupos privados ou públicos.

As ferramentas que foram colocadas em pausa

Por outro lado, e no extremo oposto, está patente quais as ferramentas que estão a ser abandonadas pelos utilizadores. A mais visível é mesmo o Google Docs, que os cidadãos da Ucrânia estão a usar cada vez menos. Com o recolher obrigatório, o trabalho abrandou e cada vez menos estas ferramentas estão a ser usadas.

A redução continua com outros serviços como o Google Photos ou o próprio Gmail. Esta é uma situação que deverá manter-se enquanto o território da Ucrânia estiver ocupado e todo o país não voltar à normalidade que tinha até há alguns dias.