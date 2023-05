Uma das mais recentes notícias da Google vinha colocar muitas das suas contas em jogo. Estas mais antigas iam ser apagadas, desde que tivessem 2 anos de inatividade. A Google agora parece que recuou e tem algumas contas que vão ser mantidas. Descubra quais vão ser mantidas e escapar a serem apagadas.

A mensagem da Google é clara. Todas as contas que não tiverem acesso há mais de 2 anos vão ser apagadas. Esta é a nova política da gigante das pesquisas, que parece não ligar aos utilizadores, mas sim à forma como gerirá os seus serviços.

Esta decisão não foi bem recebida pela maioria dos utilizadores, que ficam assim com receio de perder as suas contas. A verdade é que 2 anos é muito tempo, mas muitos têm contas onde não acedem há muito tempo que podem mesmo desaparecer.

Confirming we have no plans to delete accounts with YT vídeos! https://t.co/TdRImnz2xW