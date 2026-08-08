Google quer humilhar o design do Apple Watch com o Pixel Watch 5

O mercado dos smartwatches volta a aquecer a poucos dias do evento anual da Google, agendado para 12 de agosto. A gigante das pesquisas decidiu antecipar o lançamento dos seus novos produtos com uma campanha dedicada ao Pixel Watch 5. Num simples vídeo, a Google procura humilhar o design do Apple Watch com o Pixel Watch 5.

Pixel Watch 5 quer humilhar o Apple Watch

Entre vários detalhes partilhados, a marca aproveitou a oportunidade para lançar uma provocação aberta ao design adotado pela Apple nos seus relógios inteligentes. No vídeo divulgado, a empresa destaca a silhueta do dispositivo envolvida em sombras enquanto enumera as funções habituais de monitorização de saúde.

No entanto, o tom da narração ganha particular relevância ao focar-se na escolha estética do equipamento. Ao afirmar que o modelo mantém a aparência tradicional de um relógio, a Google marca uma posição clara face às linhas retangulares que caraterizam o ecossistema do seu principal rival.

O design do Pixel Watch 5 vai dar que falar

A aposta num formato circular tem sido o elemento diferenciador da linha de relógios da gigante tecnológica. Ao preservar este visual curvo e contínuo, a marca procura captar os utilizadores que preferem a estética da relojoaria clássica em detrimento de ecrãs mais angulares. Ainda assim, as informações recolhidas indicam que o novo modelo não trará grandes alterações de construção face ao seu antecessor.

Para além do debate em redor da componente estética, os dados conhecidos sugerem uma atualização contida no hardware. O Pixel Watch 5 deverá conservar o mesmo ecrã, o processador e o conjunto de sensores da geração anterior. A principal evolução física reside na capacidade de armazenamento interno, que duplica para os 64 GB, a par de um ligeiro ajuste na autonomia da bateria.

O que muda com a IA Gemini da Google

A grande aposta da marca para esta geração está concentrada nas capacidades do ecossistema de IA. A integração do Gemini promete transformar o dispositivo num assistente pessoal mais proativo. O objetivo passa por antecipar as necessidades do utilizador e entregar dados diretamente no pulso. Com esta estratégia, a empresa procura destacar-se da concorrência através da eficiência do software.

O foco nos serviços inteligentes reflete a intenção de oferecer uma experiência mais integrada no ecossistema Android. Resta agora aguardar pela apresentação oficial para perceber o impacto destas novidades no mercado. Vai ditar se a combinação entre um design tradicional e novas ferramentas digitais é suficiente para rivalizar com as propostas já estabelecidas.