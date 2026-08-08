Esta operadora paga aos utilizadores para usarem menos o telemóvel

Em vez de cobrar pelos dados que o cliente consome, uma operadora devolve dinheiro por cada gigabyte que fica por usar. Chama-se "pagar para desligar" e já está a chamar a atenção de utilizadores.

Um contrato sem letras pequenas

Nos Estados Unidos, a Noble Mobile aposta numa única oferta, o chamado "No-Bull Plan", disponível por 50 dólares por mês, mais impostos locais.

Por esse valor, o cliente tem chamadas, mensagens e dados ilimitados, através da rede 5G da T-Mobile, ou seja, com a mesma cobertura e velocidades de uma das maiores operadoras norte-americanas.

O plano inclui ainda hotspot móvel (cujo consumo conta para os dados do plano) e chamadas internacionais sem custos extra para mais de 80 países.

A operadora funciona apenas com telemóveis desbloqueados e compatíveis com eSIM, com ativação feita online e sem necessidade de trocar de número.

Programa de recompensas curioso

O verdadeiro trunfo da Noble está no programa de recompensas. Todos os meses em que o utilizador fique abaixo dos 20 GB de dados, ganha dinheiro de volta, até 20 dólares mensais, à razão aproximada de um dólar por cada gigabyte não consumido.

Apelidado "Noble Cash", esse saldo pode ser levantado de imediato, aplicado automaticamente na fatura seguinte ou deixado a render, com um crescimento anual de 5,5%.

Se num determinado mês o consumo ultrapassar o limite, não há penalização, mas também não há cashback nesse período, e o contador volta a zero no mês seguinte.

Existe também uma versão familiar do plano, em que cada linha adicional mantém as mesmas condições: dados ilimitados e cashback individual, com a possibilidade de juntar as poupanças de todos os membros da família num único objetivo comum.

Uma operadora com nomes conhecidos por trás

A Noble Mobile nasceu em 2025, e conta com o apoio de investidores como Andrew Yang, antigo candidato presidencial norte-americano, e o académico e comentador Scott Galloway.

A empresa arrancou com 10 milhões de dólares de financiamento inicial e, em junho de 2026, reforçou a sua posição no mercado ao adquirir o negócio de operadora da Helium Mobile.

Este conceito de cashback surge numa altura em que cresce a preocupação com o tempo de ecrã e o impacto das redes sociais no bem-estar, posicionando a Noble não apenas como uma operadora, mas como uma ferramenta de "desintoxicação digital" com incentivo financeiro à mistura.

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