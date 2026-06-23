Google já deixa mudar o endereço de email do Gmail em Portugal

Há algum tempo que a Google tinha anunciado uma das maiores mudanças do Gmail de todos os tempos. Falamos da possibilidade de mudar o endereço de email da conta Google, sem que nada se perca. Esta novidade está a ser alargada gradualmente e agora chegou ao nosso país. Já podemos mudar o endereço de email do Gmail em Portugal.

Mudar o endereço de email do Gmail

A Google começou a disponibilizar uma das funcionalidades mais aguardadas pelos utilizadores do seu serviço de correio eletrónico. Após mais de duas décadas de restrições, passa a ser possível alterar o endereço principal do Gmail. Isto sem que seja necessário criar uma conta totalmente nova do zero, uma novidade que já se encontra em expansão para o mercado português.

Até agora, quem pretendesse mudar o identificador que surge antes do símbolo @ estava obrigado a recorrer a soluções temporárias, como a criação de pseudónimos ou o reencaminhamento de mensagens. Com esta atualização do sistema de gestão de contas, o processo de transição foi simplificado e garante a total preservação dos dados associados ao perfil do utilizador.

Como funciona a transição do endereço

A gigante das pesquisas desenhou este mecanismo para evitar a perda de contactos ou de histórico. Ao definir um novo endereço principal terminado em @gmail.com, a conta antiga não é eliminada. Passa, em vez disso, a funcionar como um endereço secundário permanente. Isto significa que todas as mensagens enviadas para o endereço anterior continuam a ser recebidas na mesma caixa de entrada.

Além disso, os elementos armazenados na plataforma da empresa, que incluem fotografias, documentos no Drive, subscrições e mensagens, permanecem inalterados. Contudo, existem algumas regras estruturais a considerar. O sistema impede a eliminação definitiva do endereço original e certas marcações retroativas, como eventos de agenda criados antes da mudança, manterão visível a identificação antiga.

Limitações e segurança no processo

A nova opção introduz também critérios específicos para assegurar a estabilidade das contas. Segundo os detalhes técnicos da plataforma, a criação de um novo endereço principal está limitada a uma alteração a cada 12 meses, com um limite máximo de três alterações globais por conta.

A alteração deve ser efetuada diretamente através da página de definições e informações pessoais da Conta Google. Como a disponibilização desta ferramenta está a ser feita de forma faseada e progressiva, é natural que alguns utilizadores em Portugal apenas vejam a opção ativa nas respetivas definições ao longo das próximas semanas.