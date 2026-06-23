Vai viajar? Esta app gratuita avisa as autoridades portuguesas se algo correr mal

Vai passar férias ou fazer uma escapadinha ao estrangeiro? Há uma aplicação gratuita do Governo português que vale a pena ter instalada no telemóvel antes de fazer a mala. Chama-se Registo Viajante e pode fazer toda a diferença se algo correr mal longe de casa.

Aplicação oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), a Registo Viajante foi criada em 2017 e está disponível gratuitamente para Android e iOS.

A ideia é que antes de viajar para fora de Portugal, o utilizador registe a sua deslocação na app, ficando "no radar" das autoridades portuguesas em caso de emergência.

Destinando-se a residentes em Portugal Continental, Madeira e Açores, mas também a portugueses, lusodescendentes ou pessoas com dupla nacionalidade que vivam noutros países e façam deslocações temporárias ao estrangeiro, o registo na app é totalmente voluntário.

App pode fazer a diferença em emergências, como catástrofes naturais

Na prática, a app funciona como uma rede de segurança silenciosa, pronta para ajudar caso seja necessário. Entre as principais funcionalidades, destacam-se:

Receção de recomendações de segurança sempre que a situação no país visitado o justifique;

sempre que a situação no país visitado o justifique; Acesso a informações sobre condições de segurança dos países a visitar;

dos países a visitar; Contactos diretos das representações diplomáticas e consulares portuguesas;

das representações diplomáticas e consulares portuguesas; Geolocalização , que permite localizar o utilizador em caso de crise;

, que permite localizar o utilizador em caso de crise; Um botão de emergência (SOS) com ligação direta ao Gabinete de Emergência Consular.

Catástrofes naturais, atentados, acidentes graves ou instabilidade política são exemplos de situações em que uma ligação direta às autoridades pode fazer a diferença entre ser rapidamente localizado e contactado, ou ficar "perdido" no meio da confusão.

De ressalvar, contudo, que a app não substitui o seguro de viagem, pois este continua a ser a ferramenta certa para questões de saúde, cancelamentos ou assistência em viagem, e não é um canal para tratar assuntos administrativos, como pedidos de visto ou atos consulares.

Numa publicação oficial, o MNE recomenda "aos viajantes que se ausentem de Portugal o registo das suas viagens através da aplicação", "facilitando a ação das autoridades portuguesas perante a ocorrência de eventuais situações de emergência com cidadãos nacionais no estrangeiro".

Quem não quiser utilizar a aplicação pode fazer o registo através do formulário web do Portal das Comunidades Portuguesas.