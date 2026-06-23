Gasolina ou elétrico? Estudo do MIT revela qual é melhor para meio ambiente

O debate sobre se os veículos elétricos são mais ecológicos do que os a combustão acaba de ganhar novos dados. Uma investigação, conduzida pelo MIT em parceria com o Santa Fe Institute, avaliou de forma minuciosa as emissões e os custos operacionais de diferentes tecnologias. As conclusões prometem redefinir a discussão sobre mobilidade sustentável.

Gasolina ou elétrico? Qual o melhor para meio ambiente

A análise comparou o ciclo de vida e a utilização de veículos puramente elétricos, híbridos plug-in e modelos a gasolina. Os resultados apontam para uma vantagem clara da eletrificação. Revelam que os carros a bateria conseguem gerar uma redução substancial de emissões. Estas variam entre os 40% e os 60% em comparação direta com os motores térmicos.

Embora as críticas apontem com frequência para a pegada ecológica associada à extração de minerais e à produção de baterias, os cientistas demonstraram que o saldo ambiental a longo prazo favorece amplamente a tecnologia elétrica. A margem de benefício oscila conforme a descarbonização da rede elétrica de cada região.

No entanto, o estudo reforça que, mesmo nos cenários em que a eletricidade provém de fontes menos limpas, o impacto ambiental da eletrificação continua a ser consideravelmente inferior ao dos combustíveis fósseis. Para além da infraestrutura energética local, os investigadores identificaram que os padrões individuais de utilização desempenham um papel decisivo.

Estudo do MIT revela tudo em detalhe e pormenor

Fatores como o tipo de percurso, a intensidade do tráfego urbano e as condições climatéricas interferem diretamente na eficiência dos automóveis. Em ambiente citadino, por exemplo, os elétricos destacam-se pela regeneração de energia nas travagens, anulando o desperdício característico das filas de trânsito.

No campo financeiro, o relatório desmistifica a ideia de que a mobilidade elétrica é inacessível, indicando que o custo total de propriedade está já equiparado ao das opções tradicionais. A ausência de manutenções mecânicas complexas e o menor custo por quilómetro percorrido diluem o investimento inicial de forma progressiva.

Com a tendência crescente de introdução de energias renováveis nas redes de abastecimento público, a pegada de carbono destes veículos tende a diminuir de forma automática ao longo dos anos, uma evolução que os motores a gasolina nunca conseguirão acompanhar.