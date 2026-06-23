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Gasolina ou elétrico? Estudo do MIT revela qual é melhor para meio ambiente

· Motores/Energia 6 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. utherzzao1 says:
    23 de Junho de 2026 às 10:07

    Mais um estudo encomendado pelos governos para impingir carros elétricos ao povo.

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  2. Grunho says:
    23 de Junho de 2026 às 10:07

    O trumpas, o lobby petrolífero e a indústria de Detroit vão já bombardear o MIT.

    Responder
  3. Vim Tod enti says:
    23 de Junho de 2026 às 10:11

    Era preciso o MIT para isto? Só alguns trolhas é que ainda acham que não

    Responder
  4. Zé manel says:
    23 de Junho de 2026 às 10:12

    Mais um artigo para incentivar a compra de carro elétrico, “relatório desmistifica a ideia de que a mobilidade elétrica é inacessível, indicando que o custo total de propriedade está já equiparado ao das opções tradicionais. ” Malditos pobres que não têm aquele dinheiro inicial para compra.

    Responder
  5. Realista says:
    23 de Junho de 2026 às 10:12

    Comentários a dizer “estudo comprado” em 3… 2… 1…

    Responder
  6. Muito mais que isso. says:
    23 de Junho de 2026 às 10:45

    Mas ainda existem duvidas, coloquem-se ao lado de um veiculo a combustão e ao lado de um elétrico, neste dias estúpidos de calor brutal e depois digam de sua justiça qual a diferença entre eles… agora imaginem milhares de milhões de veículos a combustão a bufarem como aspiradores, o calor que libertam, os gases que emanam o oxigénio que consomem e não vale apena mencionar mais nada.

    Responder

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