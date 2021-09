Download de vídeos do YouTube está a chegar aos computadores

O download de vídeos do YouTube é feito de forma nativa para os utilizadores premium das versões mobile. O processo é muito simples e tem como objetivo permitir que os utilizadores assistam aos vídeos sem estarem ligados à rede. Para quem assiste ao YouTube no computador, existem formas muitas formas de ter acesso ao download dos vídeos, mas em breve esta realidade pode mudar.

A transferência de vídeos do YouTube pode estar para chegar aos computadores.

Transferir vídeos do YouTube, só para mobile

Para os utilizadores do YouTube Premium fazer download de vídeos para assistir em modo offline é um processo simples nas versões mobile. Esta funcionalidade está tanto disponível para YouTube, como para YouTube Music.

Para tal o processo de transferência é muito simples. Comece a ver um vídeo na app YouTube para dispositivos móveis; toque em Transferir abaixo do leitor de vídeo. Em seguida deve selecionar a qualidade do vídeo. O ícone "Transferido" vai aparecer abaixo do leitor de vídeo quando a transferência do vídeo terminar.

Depois pode ver os vídeos transferidos nos separadores Biblioteca ou Conta. Para remover um vídeo transferido, toque em Transferido e selecione Remover.

A opção está a ser testada para computador

Para quem quer vídeos do YouTube em modo offline no PC é possível. Existem dezenas de serviços que permitem fazer o download de vídeos, de forma legal, mas alguns deles poderão ter uma fonte duvidosa, pelo que é importante ter cuidado no momento da escolha.

No entanto, o YouTube deverá apresentar uma novidade nesse sentido muito em breve. Acima de tudo, uma forma segura para todos os utilizadores... pelo menos para quem é assinante do serviço Premium.

Alguns utilizadores Premium começaram a ter uma opção extra na versão desktop do YouTube. Além da opção para da like ou dislike, da partilha ou da opção para guardar o vídeo, está a surgir a opção "Download".

Esta funcionalidade poderá ser bastante útil principalmente para quem viaja e leva o computador consigo, garantindo uma melhor experiência de visualização, quando comparado com o ecrã de um pequeno smartphone.

Segundo o Android Police, a funcionalidade está em testes até ao dia 19 de outubro, altura em que deverá ficar disponível para todos os utilizadores Premium. Além disso, o recurso pode ser testado no Chrome, Edge e Opera, e também está acessível no Safari.

Depois de feito o download, há também uma página onde surgem os vídeos já transferidos e disponíveis para ver offline.