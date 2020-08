Como descarregar uma lista de reprodução do Youtube para MP3, M4A ou OGG

Quando pensamos no YouTube, a primeira coisa que nos vem à mente é o conteúdo de vídeo. Mas, como sabemos, este serviço é também a casa de inúmeros vídeos musicais, álbuns, EPs, audiolivros e podcasts.

Previamente, antes do Spotify e da transmissão online, o YouTube era o único sítio onde a comunidade criava coletivamente milhares de listas de reprodução de vídeos do YouTube por tópico, género musical, humor, tempo, etc. Infelizmente, todas estas listas de reprodução categorizadas estão apenas disponíveis online, sem qualquer forma direta de as guardar do YouTube. O 4K Video Downloader apresenta a forma mais fácil de descarregar as listas de reprodução do YouTube em MP3, M4A e OGG, na sua totalidade.

Na verdade, existem softwares que além de bem programados foram totalmente pensados para ajudar o utilizador no seu dia a dia. O 4K Video Downloader é o exemplo perfeito disso.

O que é o 4K Video Downloader

Como descrito previamente, o 4K Video Downloader é um completo software que nos permite guardar listas de reprodução completas e canais do YouTube em alta qualidade e vários formatos de vídeo ou áudio.

Então, a aplicação permite descarregar o nosso YouTube Mix, o Veja Mais Tarde, os Vídeos Gostados e listas de reprodução privadas do YouTube.

Mas, umas das grandes vantagens reside no facto de o software não se ficar por aí. Vamos também poder descarregar anotações e legendas juntamente com vídeos do YouTube e guardar no formato SRT, selecionando entre mais de 50 línguas.

O curioso é que podemos obter legendas não apenas de um único vídeo, mas de uma lista de reprodução completa do YouTube ou mesmo de um canal.

Por outro lado, a qualidade 4K e as smart tvs estão cada vez melhores e a ganhar maiores adeptos pelo que vamos assistir ao download de vídeos em resolução HD 1080p, HD 720p, 4K, e 8K.

A partir deste momento, vamos desfrutar da alta definição em qualquer Smart TV, iPad, IPhone, Samsung, entre outros dispositivos.

Como funciona?

A pergunta é sempre pertinente e a resposta não pode ser mais fácil.

Não obstante, com apenas alguns passos, vamos ver como rapidamente podemos usufruir deste software para descarregar uma lista de reprodução do Youtube e mais:

Antes de tudo, há que descarregar e instalar o 4K Video Downloader

Aberta a aplicação, basta copiar o link da a lista de reprodução do YouTube que pretende guardar. Copiar a ligação do browser da lista de reprodução de vídeos do Youtube

Clique no link Colar no software (PAST LINK):

Na janela que aparece, clique no campo Descarregar Vídeo, depois selecione a opção Extrair Áudio:

Ademais, selecione o tipo de qualidade ou formato (MP3, OGG ou M4A) e extraia a lista de reprodução de áudio do Youtube, escolhendo a pasta de destino.

No final, clique em Extract.

Assim, a partir daqui, a lista de reprodução será descarregada em apenas alguns instantes.

Na verdade, para encontrar os ficheiros descarregados, basta clicar com o botão direito do rato sobre a miniatura de uma das faixas dentro do descarregador.

De seguida, selecione Mostrar em Pasta no menu suspenso. Reproduza a lista de reprodução no seu computador ou transfira-a para o seu dispositivo móvel para a ouvir onde quer que vá!

Mais simples? Impossível.

Plataformas

Importante, o 4K Video Downloader está disponível para várias plataformas, como Windows, MacOS e Ubuntu (Linux).

Decerto, todas as plataformas para download poderão ser encontradas aqui.

Nota Final

O passo a passo de cima explica tudo: o software foi desenvolvido para que mesmo uma criança o pudesse trabalhar. De qualquer das formas, se existirem dúvidas poderão sempre consultar este link de ajuda.

Entretanto, enquanto descarregamos a nossas listas favoritas do YouTube e as convertemos nos mais diversos ficheiros de áudio com a qualidade desejada, podemos aproveitar o nosso tempo para outras tarefas igualmente importantes.

Prático, funcional e direto, o 4K Video Downloader é muito bom naquilo a que se propõe. Trata-se de um software pago, mas que oferece a possibilidade de ser testado de forma gratuita. Acrestamos a mais valia que, mesmo que paguemos o software temos sempre um periodo extra de 14 dias de retorno do dinheiro se assim o desejarmos.

Sem dúvida, muito em conta.