Aplicação da Google para iOS traz um Easter Egg. Vamos jogar pinball?

Claro que gostamos destas novidades. Aliás, ao longo dos anos fomos “colecionando” os Easter Eggs da Google que tanto divertem os utilizadores. Desta vez este “presente escondido” está na app Google para iOS. Como descobrir o “presente” e passar uns momentos a jogar pinball?

Segundo o que foi descoberto, o jogo poderá ser jogado quer quando estamos online, quer quando estamos offline. O que é ainda melhor.

Se gosta do velho, mas bom jogo de pinball, então vamos procurar onde está escondido na app Google para iOS. Apesar de sabermos que está lá, não foi assim tão óbvio dar com ele, exigiu paciência de santo.

Easter Egg: Como jogar pinball na app Google

Vamos lá. Primeiro descarregue daqui a app. Se já a tem, atualize para a última versão na sua App Store. Depois de instalado e configurado, o jogo estará acessível na secção “Separadores” na linha inferior.

Agora precisa abrir pelo menos um separador: pesquise por pplware. Em seguida, deslize para fora da visualização. Depois de alguns segundos, deverá começar a ver as formas geométricas a surgirem da parte inferior do ecrã. Assim que elas aparecerem, basta deslizar para cima e entrar no jogo.

O jogo não tem nada que saber, só não dê tilt! Os mais velhos sabem do que falamos, os maníacos dos flippers!

E, cada lado está uma palheta que serve para projetar a bola no ecrã e “rebentar” com os “objetos geométricos” (powerups) que a Google disponibiliza para contabilizar pontos. Basta dar ao dedo e vai ver que não o larga tão cedo.

Há uma particularidade. Os powerups de “estrela” podem tornar a bola maior, serve então para rebentar apenas com um golpe ou multiplicar o número de bolas que tem em uso numa jogada, uma vez. É uma forma de matar ali um pouco de tempo enquanto espera por novidades fresquinhas no seu Pplware. Gostou deste Easter Egg?