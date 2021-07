Jogos grátis no PS Plus para julho

Julho já chegou e com a chegada do novo mês, também chegam novos jogos para o catálogo de títulos disponíveis no Playstation Plus.

Os novos jogos já são conhecidos e, conforme podem ver de seguida, prometem bastante ação.

A chegada de cada novo mês tem o condão de trazer consigo uma lista de novos jogos, que chegam ao catálogo do Playstation Plus.

Julho já chegou e com ele, também chegam novos jogos e bastante interessantes que ficam assim disponíveis para quem tenha uma subscrição válida do serviço.

Call of Duty: Black Ops 4

Este mês de julho apresenta o ingresso no catálogo do Playstation Plus, de um jogo de uma série sobejamente conhecida: Call of Duty: Black Ops 4.

Desenvolvido pela Treyarch, Call of Duty: Black Ops 4, estará disponível para todos os subscritores do PlayStation Plus que tiverem uma PlayStation 4 entre 6 de julho e 2 de agosto.

Trata-se de um jogo que, em parte, rompe com o ADN da série a o não apresentar um modo Campanha tradicional e apostar mais fortemente na experiência multijogador, que inclui uma enorme quantidade de “zombies” e um Battle Royale.

WWE 2K Battlegrounds

Também a magia e divertimento da luta livre está a caminho do Playstation Plus, com a iminente chegada de WWE 2K Battlegrounds.

WWE 2K Battlegrounds, que estará disponível para todos os subscritores do PlayStation Plus que tiverem uma PlayStation 4 também de 6 de julho a 2 de agosto, coloca os jogadores na pele dos lutadores de luta livre mais bem-dispostos da série.

Neste jogo mais descontraído da série, iremos competir em vários tipos de combates, incluindo Steel Cage, Royal Rumble, Fatal Four Way entre muitos outros. Tudo isto com o relato entusiasmante de Mauro Ranallo e Jerry “The King” Lawler.

A Plague Tale: Innocence

Os subscritores do PlayStation Plus que tiverem uma PlayStation 5 (apenas para esta consola), poderão ainda transferir a partir de 6 de julho, A Plague Tale: Innocence.

A Plague Tale: Innocence trata-se de um jogo de aventuras na terceira pessoa que funde ação e furtividade, e segue a história sombria da jovem Amicia e do seu irmão mais novo Hugo. Decorrendo na Europa medieval, numa altura em que o Continente estava a ser devastada pela Peste, os dois irmãos tentam fugir pela vida, perseguidos por um segredo que se esconde no profundo ser de Hugo, que pode representar a salvação de todos.

E ainda…

Contudo, tal como tem vindo a ser costume em todos os novos meses, o catálogo do Playstation Plus recebe ainda uma outra surpresa para todos os seus subscritores ativos.

Desenvolvido no âmbito do programa Playstation Talents, o jogo The Five Covens (para Playstation 4) vai ser disponibilizado no catálogo do Plus.

Trata-se de um jogo de bruxas e feiticeiros passado na terra de Gaarth. Aqui existem cinco famílias de feiticeiros, cada um com as suas habilidades características e o nosso personagem é uma jovem bruxa pertencente à família que domina a levitação.

No jogo vamos ter de entrar em várias masmorras, e enfrentar inimigos poderosos, assim como resolver quebra-cabeças de todos os tipos.