10 Funcionalidades do Google Calendar que deve conhecer #2

Embora possa pensar que já conhece o básico desta poderosa ferramenta, o Google Calendar tem ainda uma série de características que podem ajudá-lo a agendar eventos e a manter os seus calendários atualizados de uma forma mais eficiente. Portanto, depois de lhe termos trazido um conjunto de funcionalidades que deve conhecer, trazemos hoje a continuação, com mais algumas.

Descubra as últimas 5 das 10 funcionalidades do Google Calendar que não quererá que lhe passem ao lado.

6. Marcação simplificada de eventos

A Marcação simplificada de eventos é uma forma de poupar tempo na marcação de reuniões ou qualquer outro tipo de evento - através de um link, pode partilhar com outras pessoas esse evento para que estas o adicionem ao seu Google Calendar.

Para adicionar um evento, clique e arraste ao longo do período de tempo em que o pretende marcar. Depois, clique em "Mais opções" para ter uma melhor visão das opções possíveis para aquele evento como, por exemplo, adicionar uma descrição, convidados e sala de reunião.

Uma vez adicionado, clique no evento, depois nos três pontinhos no canto superior direito e de seguida selecione "Publicar evento". Feito isto, terá acesso ao link do evento e pode partilhá-lo com outras pessoas para que estas também possam ter acesso.

É uma ótima forma de simplificar a marcação de reuniões sem e-mails de ida e volta.

7. Opção: Adicionar uma ligação de videoconferência

Quando está a criar um evento, o Google Calendar permite-lhe adicionar um link para uma videoconferência através do Google Meet que pode ter até 100 participantes.

O link é incrivelmente simples de configurar, uma vez que o solicitam literalmente quando se cria um evento no calendário. Basta clicar no botão "Adicionar videoconferência do Google Meet" ao criar o seu evento e um link será gerado e incluído no convite.

8. Tipo de vista do calendário

O Google Calendar tem uma funcionalidade que permite escolher a vista do calendário. Provavelmente não se apercebeu que eles a adicionaram, mas sim, pode utilizá-la.

Clique no menu de visualização no canto superior direito e selecione o tipo de vista que pretende, por exemplo, ano. As datas com eventos não são de todo realçadas, mas pode clicar numa data para ver tudo o que tem agendado nela. Ou clique duas vezes numa data para a abrir em "Day view".

9. Atalhos de teclado do Google Calendar

Sabia que o Google Calendar tem todo um conjunto de atalhos de teclado disponíveis? Tudo o que tem de fazer para aceder aos atalhos é ativá-los nas Definições. Clique na roda dentada no canto superior direito do seu calendário, carregue em "Definições", depois selecione "Atalhos de teclado" e "Ativar atalhos de teclado".

Atalhos úteis Pesquisa : shift + /

: shift + / Criar evento : c

: c Percorrer até ao intervalo de datas anterior : k ou p

: k ou p Percorrer para o intervalo de datas seguinte : j ou n

: j ou n Saltar para hoje : t

: t Apagar evento : Backspace ou Delete

: Backspace ou Delete Mudar o tipo de vista para : Dia : 1 ou d Semana : 2 ou w Mês : 3 ou m 7 dias : 4 ou x Agenda : 5 ou a

:

10. Extensões Google Calendar

Quer integrar o Zoom ou Webex com o Google Calendar? Não há melhor maneira de o fazer do que utilizar as extensões do Google Calendar. Uma vez que o Google Calendar é tão popular, existem muitas extensões excelentes disponíveis para o serviço. Pode verificá-las todas nesta página.