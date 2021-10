Placa de mineração Nvidia CMP 170HX surge no Japão por 4.540 euros

Tal como já aqui referimos por diversas vezes, a mineração de criptomoedas levou a que muitas placas gráficas deixassem de ser usadas pelos gamers para passarem a servir esta atividade. Assim, de forma a colmatar essa situação, a Nvidia lançou as placas CMP destinadas em exclusivo à mineração.

Curiosamente, do Japão chegam-nos notícias de que o modelo da placa CMP 170HX está à venda no país pelo impressionante preço de 4.540 euros.

A mineração de criptomoedas é uma prática cada vez mais comum entre os cibernautas. E, apesar de a valorização das moedas digitais não ser estável, há momentos em que atinge montantes bastante aliciantes. Recentemente, por exemplo, os Bitcoins ultrapassaram pela primeira vez a barreira dos 66 mil dólares, o que voltou a despertar um maior interesse nos utilizadores.

Para esse fim, a norte-americana Nvidia lançou a sua linha CMP (Cryptocurrency Mining Processor) destinadas em exclusivo para a mineração de criptomoedas, com foco na Ethereum. Vários modelos já estão disponíveis e muitos rumores foram também divulgados sobre a versão topo de gama 170HX. No início de setembro, por exemplo, surgiram imagens desta placa a alcançar os 164 MH/s (megahash por segundo).

Placa de mineração Nvidia CMP 170HX à venda no Japão por 4.540 euros

De acordo com as informações reveladas, 238 exemplares as placa de mineração Nvidia CMP 170HX foram encontradas à venda no Japão.

Em concreto, os equipamentos surgiram na plataforma de leilão do Yahoo! e estão a ser vendidos a um preço de 600.000 ienes, o que corresponde a cerca de 4.540 euros numa conversão direta à taxa atual, com a garantia de um ano.

A placa CMP 170HX da Nvidia traz o chip gráfico GA100 e conta com um total de 4480 núcleos CUDA. Tem ainda disponíveis 8 GB de memória HBM2e com uma interface de memória de 4096 bits, o que lhe permite então atingir uma taxa de hash de 164 MH/s.

Estas placas não fazem gráficos e essa acaba por ser uma das maiores desvantagens pois, quando não forem necessárias para a extração das moedas digitais, não poderão ser vendidas para jogos, por exemplo.